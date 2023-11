Kolpingfamilie Poysdorf: Reidlinger folgt auf Loley

Ihm folgt das langjährige Vorstandsmitglied Herta Reidlinger als neue Vorsitzende nach. Die Umbauarbeiten des Kolpinghauses rund um die Landesausstellung 2013 mit großem und kleinem Saal sowie den Gästezimmern fiel in seine Amtszeit. Die Kolpingfamilie hat in diese und viele zusätzliche Sanierungs- und Weiterentwicklungsmaßnahmen viel Geld, aber auch unzählige freiwillige Stunden von Helfern wie Martin Loley, investiert. Bürgermeister Josef Fürst dankte Martin Loley für seine Arbeit. Das Kolpinghaus ist als wichtiges Kultur- und Kommunikationszentrum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens Poysdorfs. Leopold Heger hat den Werdegang von Martin Loley in ein launiges Gedicht verpackt, das von Stadtrat Hans Peter Vodicka vorgetragen wurde. Er begann mit dem Kennenlernen der Kolpingarbeit und auch dem Kennenlernen seiner Frau Helene im Kolpinghaus, der Hochzeit, dem Theaterspielen und auch den Poysdorfer Kundschaftern bis eben zu den unzähligen Arbeitseinsätzen als Tischler und engagierter Handwerker im Haus.

Die neue Vorsitzende Herta Reidlinger hat die Aufgabe übernommen, weil ihr die Kolpingfamilie und das Kolpinghaus sehr am Herzen liegen. Sie sieht sich als eine Übergangsvorsitzende und möchte in den nächsten Jahren die Weichen für einen Generationswechsel stellen. Der Vorsitzende des Wirtschaftsvorstandes Alfred Woditschka dankte Herta Reidlinger für die Bereitschaft, in den letzten Jahren in der Geschäftsführung auszuhelfen. Mit Rudolf Brunner hat das Haus nun einen sehr erfahrenen Geschäftsführer gefunden, der 45 Jahre Gastronomie quer durch Europa in seinem Lebenslauf hat. Mit Christa Sporr steht ihm eine ebenfalls gastronomieerfahrene Assistentin zur Seite. Herta Reidlinger möchte als neue Vorsitzende der Jugend verstärkt die Hand reichen und sie ins Boot zu holen. Für die Kolpingfamilie ist ein generationsübergreifendes Miteinander besonders wichtig, um auch die Zukunft dieser für Poysdorf so wichtigen Gemeinschaft zu sichern und auf feste Beine zu stellen.