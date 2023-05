Gasrechnung schockte Mistelbacher Pensionistin

Da alte Haus ist nicht groß, war bisher auf 20.000 kW/Jahr eingestuft - und wurde auch so von der EVN bei der Vertragsunterzeichnung eingestuft. Der Vertragswechsel bei Mutter und Sohn, sie leben in getrennten Haushalten, war nötig, da der bisherige Anbieter Goldgas die vereinbarten Preise nicht mehr halten konnte und die Verträge deshalb kündigte. Der Wechsel zur EVN war dann auch kein Problem und ging problemlos, erzählt der Sohn. Das böse Erwachen kam dann mit der ersten Vorschreibung im März: Der Pensionistin mit gerade mal ein bisschen über 1.000 Euro Pension wurden die 4.325 Euro vorgeschrieben, ihm selbst sogar 6.700 Euro pro Quartal. „Um diese Summe kann ich die ganze Straße heizen!“

„Das kann es jetzt aber nicht sein“, dachte sich der Mistelbacher: „Ich dachte mir, die haben sich sicher geirrt!“ und suchte das EVN-Kundenbüro in der Hafner Straße auf. Für die Mitarbeiterin dort hat er nur Lob: „Sie war immer freundlich und hat sich mein Problem angesehen“, sagt der Mistelbacher. Warum es zu einer so hohen Vorschreibung kommen konnte, konnte die Mitarbeiterin auch nicht erklären. Aber sie bot Mutter und Sohn ein anderes Tarifmodell an. Bei der neuen Vorschreibung war die Gasrechnung plötzlich nur noch ein Viertel der Erstsumme.

„Diese hohen Vorschreibungen sind kein Einzelfall“, sagt der Mistelbacher: „Ich kenne mehrere Fälle, wo die Kinder ihren Eltern Geld für die hohen Energiekosten zukommen lassen müssen.“ Für ihn ist das eine reine Geldbeschaffungsaktion des Energieversorgers, der sich so eine Zwischenfinanzierung sichern will. Denn auch wenn bei der Juniabrechnung dann ein Guthaben rauskomme, das Geld habe der Energieversorger zwischenzeitlich: „Das ist für mich ein absoluter Skandal“, ärgert sich der Mistelbacher über die Vorgangsweise.

In einer ersten Reaktion war diese erste Vorschreibung Stefan Zach, Sprecher des Energieversorgers EVN nicht plausibel, zumal die Rechnung mit „2. Teilbetrag“ tituliert ist: „Bei der Erstberechnung fließen die zu erwartenden Netz- und Energiekosten ebenso ein, wie der bisherige Verbrauch und die Durchschnittstemperaturen am Verbraucherort“, sagt Zach.

Im aktuellen Fall war mit dem November-Tarif und dem prognostizierten Verbrauch eine wahrscheinliche Jahresrechnung von rund 4.500 Euro errechnet worden. Und da die Jahresabrechnung dann im Juni fällig wird, zum Zeitpunkt der Rechnungslegung Mitte März aber der Großteil der Heizperiode vorüber war, wurden nahezu alle Jahreskosten in diesen Teilbetrag eingerechnet.

Mit dem neuen Gas-Tarif, sieben Cent billiger als im November, ergibt sich eine simulierte Jahresrechnung von 3.700 Euro, die Teilbeträge wurden auf Wunsch reduziert, sagt Zach, möglicherweise bekommt sie dann mit der Jahresabrechnung eine Nachzahlung. Und ähnlich dürfte es auch beim Vertrag des Sohnes liegen. „Grundsätzlich sind wir bestrebt, Teilbeträge so zu berechnen, dass diese den Verbrauch möglichst genau abdecken“, sagt Zach.

