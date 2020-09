Dr. Richard und das Busunternehmen Gschwindl werden ab 29. März 2021 für den Busverkehr im östlichen Weinviertel sorgen. Der VOR (Verkehrsverbund Ost Region) hatte alle Buslinien neu ausgeschrieben, der Postbus hatte dabei keine Chance und ging leer aus.

Dr. Richard & Gschwindl Weinviertel Ost: Bus-Gewinner bauen ihre Flotte aus

„Wir haben Qualitätskriterien hinsichtlich Mitarbeiter, Klimaschutz etc., die wir einhalten“, kommentiert Christopher Seif, Pressesprecher des ÖBB-Postbus die Vergabe: „Das fließt in unser Angebot ein.“

Anscheinend war man dabei nicht mehr konkurrenzfähig. Der Postbus bekam keine einzige Linie. Glaubt man Gerüchten rund um die Vergabe, hätte das Unternehmen unrentable Landlinien angeboten bekommen, da aber abgelehnt.

Das wird auch Auswirkungen auf die Postbus-Infrastruktur haben: „Die Postgarage steht vor dem Aus!“, postuliert Poysdorfs SPÖ-Urgestein Egon Englisch. Seif selbst will einen geplanten Verkauf des Geländes nicht bestätigen.

„Aufgrund der Entscheidung muss man sich ansehen, was alles in der Gegend notwendig ist, was wir an Infrastruktur brauchen und was nicht. Wir werden schauen, wie wir die Standorte in der Region möglichst optimal nutzen“, sagt Seif. Dazu zähle auch die Nutzung der Postbusgarage.

Keine Auswirkungen? Gewerkschafter widerspricht Seif

Welche Auswirkungen hat das auf die Postbus-Mitarbeiter in Poysdorf? „Auf unsere Mitarbeiter wird das keine Auswirkungen haben“, sagt Seif: Die Postbusse samt Fahrern werden dann vermutlich nach Mistelbach übersiedeln, der Werkstättenmitarbeiter kam schon bisher nur bei Bedarf von Mistelbach nach Poysdorf.

Postgewerkschafter Hans Scheiner sieht das nicht so: Betroffen seien 45 Postbusmitarbeiter in Poysdorf und 16 in Hollabrunn, einfach woanders hinversetzten könne man sie nicht, da es die Fahraufträge ja nicht gebe. Und: Der Großteil der Postbus-Mitarbeiter ist in einem beamtenähnlichen Dienstverhältnis. Zwar gebe es immer noch die Möglichkeit, dass der Postbus einzelne Kurse im Auftrag der Losgewinner fahre, da würden aber noch die Verhandlungen laufen, sagt Scheiner.

„Der Zuschlag ist Ergebnis eines langjährigen Ausschreibungsprozesses, der auch Qualitäts- und Sozialkriterien wie Lehrlingsquote oder die Quote an älteren Mitarbeiter beinhaltet“, sagt Georg Huemer vom VOR: „Hauptfokus unserer Ausschreibungen ist es, den Fahrgästen einen noch besseren, verlässlicheren und hochwertigeren öffentlichen Verkehr zu unterbreiten.“

Im Gebiet Weinviertel Ost werden ab Frühjahr 2021 moderne, barrierefreie Busse insgesamt rund acht Millionen Kilometer pro Jahr an Leistung für die Fahrgäste erbringen, das sind rund zwei Millionen Kilometer pro Jahr mehr als heute.

Bus fährt zwei Mio. Kilometer mehr pro Jahr

„Der Planungsprozess eines Verkehrsverbundes ist durch jenen einzelner Unternehmer insbesondere dadurch unterschieden, dass unsere Experten Angebot und Linienführung garantiert nicht entlang spezifischer Unternehmensinteressen planen, sondern ausschließlich im Interesse der Region und der Fahrgäste“, sagt Huemer.

Damit werden im östlichen Weinviertel 25 Prozent an Mehrleistungen gegenüber dem alten Fahrplan in Auftrag gegeben: „Diese Mehrleistung wird auch von konkreten Unternehmen und konkreten Arbeitnehmern erbracht. Unterm Strich können Sie also davon ausgehen, dass dieses Projekt auch ein mehr an Jobs und Wertschöpfung in die Region bringt“, sagt Huemer.