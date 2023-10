Alter Minigolfplatz in Obersdorf wird zu „Mühlbachpark“

Ein verwucherter Garten, ein abgetragenes Haus und eine Baustelle. Zurzeit ist das noch das Bild, das die Obersdorfer beim Spaziergang sehen, wenn sie am verlassenen Minigolfplatz vorbeigehen. Doch damit soll nun Schluss sein. Die Gemeinde präsentiert am kommenden Samstag die neuen Pläne für den Platz, der künftig für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll.

Der ehemalige Minigolfplatz ist bereits seit über 25 Jahren nicht mehr in Betrieb. Vor zwei Jahren fing das Haus, das damals als Wirtshaus diente, Feuer und musste somit abgetragen werden. Mittlerweile hat die Natur den Garten vollkommen eingenommen. Damit die alten Bäume und Pflanzen auch erhalten bleiben, wird aus dem Platz nun ein kleiner Erholungspark für die Bewohner aus Obersdorf. Bereits letztes Jahr wurden die alten Minigolfbahnen aus Asbest entfernt und Teile des abgebrannten Hauses abgetragen. Bei der Aufräumaktion wurden gleichzeitig auch Ideen gesammelt, was man mit dem Platz in Zukunft machen könnte.

Der damalige Minigolfplatz gleicht mittlerweile eher einem kleinen Wald. Dieser soll auch erhalten bleiben. Foto: Marlena Schilling

„Diese Ideen haben wir gesammelt und wollen das Ergebnis am Samstag präsentieren“, erzählt Ortsvorsteher Franz Hirschbüchler. So soll nun ein Erholungspark und ein kleiner Veranstaltungsplatz entstehen. Am Samstag, den 4. November um 9 Uhr kann man den Platz besichtigen und sich einen Eindruck von den Plänen machen. „Wir haben auch einen kleinen Naschgarten geplant. Da sind wir natürlich auch offen für Vorschläge, was die Leute da angepflanzt haben wollen“, so Hirschbüchler.