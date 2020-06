Wolkersdorfer Kultursommer ist in Planung .

Das Kultur-Programm in Wolkersdorf hat auch diesen Sommer viel zu bieten: Klassik für Babys, Legends of Rock, Gentlemen of Swing und Kabarettabende mit Weinzettl & Rudle sowie Clemens Maria Schreiner sind nur einige nennenswerte Veranstaltungen.