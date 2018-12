Die Stimmung der Securitys bei der Flüchtlingsunterkunft für „auffällige Jugendliche“ mit negativem Asylbescheid im ehemaligen Grenzpolizei-Haus direkt an der Grenze bei Drasenhofen verschlechterte sich von Tag zu Tag: Dienstagvormittag scherzten sie noch auf die Frage, welche Betreuungseinrichtung sich um die Jugendlichen kümmere: „Googlen‘s mal Asyl-Sonderbehandlung“, war der Tipp an die NÖN beim Lokalaugenschein. Und sie präsentierten noch stolz ihren Wachhund Happy, der auf die 15 Jugendlichen hinter Bauzaun und Stacheldraht aufpassen sollte.

Freitag Nachmittag war von Scherzen keine Rede Mehr: Als ein Kamerateam auf der Suche nach Antworten das Türl im Bauzaun öffnete, herrschte ein Security heraus: „Gehen Sie raus, Sie haben hier keinen Zutritt!“ Den Einwand, dass man nur etwas fragen wolle, hörten die Herren mit den kahlen Köpfen nicht mehr, da waren sie schon wieder im Inneren des Hauses und telefonierten intensiv.

Die Hälfte der Jugendlichen haute ab

Ein anderer Grund, warum die Securitys nicht happy waren, könnte darin liegen, dass ihnen binnen kurzer Zeit acht von 15 Schutzbefohlenen durch Fenster an der Rückseite des Hauses abgehauen waren.

Keine Interviews für Medien am Freitag: Journalisten wurden rüde abgewiesen. | Michael Pfabigan

„Zwei haben sich vom Lokal gegenüber ein Taxi gerufen und sind damit zum Bahnhof Mistelbach gefahren“, bestätigt auch FPÖ-Bezirksparteiobmann und Bundesrat Michael Bernard: „Anscheinend hat die Security-Firma da versagt.“

Er habe Waldhäusl zu einem Zeitpunkt von den Ausreißern informiert, da hätte die Bewacher das noch nicht einmal weitergemeldet. Und sogesehen habe auch der angestrebte Schutz der Drasenhofner vor den Jugendlichen nicht geklappt, muss Bernard eingestehen.

Schwertner: „Pädagogischer Ansatz der 1950er“

War das umstrittene Lager in Drasenhofen mit Bauzaun und Stacheldraht wirklich ein Gefängnis? „Das war eher eine Jugendherberge“, sagt Bernard.

Eine Einschätzung, die Klaus Schwertner von der Caritas, die sich seit Freitagabend um die Jugendlichen kümmert, nicht so sieht: „Die Jugendlichen hatten in Drasenhofen keine Betreuung. Sie durften täglich nur eine Stunde in Begleitung eines Securitys das Lager verlassen, die anderen 23 Stunden waren sie zum Nichtstun verurteilt.“

Eine derartige Unterbringung entspreche einem pädagogischen Ansatz der 1940er und 1950er-Jahre, nicht aber 2018. Entsprechend froh seien die Jugendlichen gewesen, als sie in St. Gabriel (Bezirk Mödling): „Endlich nicht mehr eingesperrt“, sagten sie, berichtet Schwertner.