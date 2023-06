Rabl: „Lade zu konstruktivem Dialog über Pride ein“

Derartige Diskriminierungen könnten auch Liebmingers Familienangehörige treffen. Dass man es im Weinviertel nicht leicht hat, wenn man queer, also schwul oder lesbisch ist, weiß Rabl aus eigener Erfahrung: „Als queere Person vermittelt mir das soziale Umfeld in ländlichen Regionen leider bisher noch nicht, dass ich willkommen bin, so wie ich bin“, sagt Rabl: Das Gefühl, sich selbst zu schämen und sich verstecken zu müssen, sollte sich keiner für seine Kinder, Familie oder Freunde wünschen.

Entzündet hatte sich die Diskussion daran, dass der Verein Mistelbacher Pride für die vorjährige Regenbogenparade 827 Euro Förderung bekommen sollte. Mangels anderer Zuständigkeiten hatte der Gemeinderat entschieden, die Pride-Agenden in das Kulturressort zu legen. Liebminger selbst konnte keine kulturelle Leistung in der Pride sehen. „Bei der Pride geht es nicht, wie von Liebminger behauptet, um eine 'rein sexuelle Neigung', sondern in erster Linie um Rechte und Lebensqualität der Mistelbacher, welche nicht dem typischen, konservativen Lebensbild entsprechen“, sagt Rabl: „Unsere Gesellschaft hat eine naturgegebene Vielfalt, welche wir zum Leid der Betroffenen nicht unterdrücken, sondern fördern sollten“, findet der Pride-Obmann.

Reaktion

„Sexualität hat nichts im öffentlichen Raum zu suchen“, sagt FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger: „Und sie hat nichts mit Kunst und Kultur zu tun.“ In Zeit der Teuerung könnte die Gemeinde mit 2.500 Euro an Dienst- und Sachleistungen und 827 Euro Barsubention besseres machen, als eine solche Veranstaltung zu unterstützen, findet sie.

„Wenn sich Herr Rabl in der Gesellschaft nicht angekommen fühlt, so ist das sein höchst persönliches Problem“, sagt die blaue Gemeinderätin.