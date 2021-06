"Den Feuerwehren ist es in den letzten Tagen gelungen, dass die Situation so weit gesichert wird, dass keine weitere Gefahr mehr für Leib und Leben von Personen auf Grund herabstürzender Dachteile bestand", sagt Feuerwehrsprecher Claus Neubauer: "Außerdem konnten alle Wohnhäuser und Objekte der kritischen Infrastruktur, welche der Feuerwehr als Schadensobjekt gemeldet wurden, provisorisch abgedichtet werden."

Während des Katastrophenhilfseinsatzes waren 824 Feuerwehrmitglieder mit 193 Fahrzeugen im Einsatz. Dabei konnten 310 Objekte gesichert und abgedeckt werden. Auf Grund der Situation, wurden ebenfalls moderne Ausrüstung wie z.B. Drohnen eingesetzt, welche sich als ideal für die Erkundung von unzugänglichen Stellen herausstellten.

"Während des Einsatzes gingen alle eingesetzten Feuerwehrmitglieder an ihre Grenzen. Bei schwerster, körperlicher Arbeit wurde stundenlang in brütender Hitze gearbeitet, sodass der Schrattenberger Bevölkerung so rasch als möglich geholfen werden konnte", sagt Neubauer, selbst Kommandant der FF Mistelbach-Stadt: "Wir möchten uns daher bei allen Einsatzkräften für den unermüdlichen Einsatz bedanken."

Dank der dauerhaften Versorgung der Einsatzkräfte mit ausreichend Flüssigkeit und Verpflegung, konnte gewährleistet werden, dass die Arbeitsleistung während des gesamten Einsatzverlaufes dermaßen hoch war. Auch der Nachschub mit Material war so organisiert, dass es zu keinen Engpässen kam und allen Einsatzkräften ausreichend Material bei den Arbeiten zur Verfügung stand.

"Ein weiterer Dank gilt allen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schrattenberg", sagt Neubauer: "Obwohl sie alle selbst von den Unwettern betroffen waren, standen sie tagelang im Dauereinsatz. Dies war jedoch für alle selbstverständlich, da dies ist das Wesen eines Feuerwehrmitgliedes".

Der Einsatz in dem von dem Hagelunwetter am Donnerstag und Regenfällen am Freitag arg verwüsteten Ort ist noch nicht vorbei: "Auch in den nächsten Tagen wird die Gemeinde Schrattenberg weiter von den örtlichen Feuerwehren unterstützt", sagt Neubauer.