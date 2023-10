Theaterstadl Winkelau: Erneuerung ist im vollen Gange

Die Sanierung in der Winkelau, welche durch Hochwasser im Juni schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist bereits in vollem Gange. Mit Eigenleistung wurde der durchnässte Holzboden abgebrochen und der Untergrund neu abgedichtet. Nun wurde die Sanierung eines Teils der Außenanlagen beschlossen.

Statt der ehemaligen Asphaltstockschießbahn wird eine sickerfähige Pflasterfläche hergestellt. Der Theatersaal ist wieder so weit hergestellt, dass am Samstag, den 14. Oktober um 17 Uhr die Premiere des Stückes „Die Prinzessin auf der Erbse“ frei nach Hans Christian Andersen als Figurentheater für Kinder ab vier Jahren, gespielt von Gregor Steiner und Anna Seltenhammer, stattfinden kann.