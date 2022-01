Großharras: Kindler tritt als Bürgermeister zurück

„Die Vereinbarkeit zwischen meinem Beruf als Direktor der Mittelschule in Stronsdorf, meiner Familie und dem Bürgermeisteramt war einfach nicht mehr zu schaffen“, erzählt er der NÖN auf Nachfrage.

Eine Reduzierung der Stunden in der Schule wurde ihm nicht genehmigt. Obwohl seine Amtszeit aufgrund des Lockdowns ziemlich ruhig begann, kann Kindler auf einige Projekte, die in der kurzen Amtszeit umgesetzt wurden, zurückblicken.

Stolz ist er auf den Kauf des Lagerhausareals, auf dem ein neues modernes Gemeindeamt entstehen soll. Noch im Frühjahr soll das ehemalige Gemeindeamt umgebaut werden und leistbare Wohnungen entstehen. Das dritte Projekt, welches gerade auf Schiene gebracht wird: in Zwingendorf entsteht in einem gemeindeeigenen Gebäude eine Tagesbetreuung für Kleinkinder. In der nächsten Gemeinderatssitzung muss der Gemeinderat über einen neuen Kandidaten beraten, welcher in der nächstfolgenden Sitzung gewählt wird.