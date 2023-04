Mistelbacherin an der Spitze der JVP Weinviertel

In allen Vierteln Niederösterreichs hielt die Junge ÖVP sogenannte „Viertelskonferenzen“ ab, gesellige Runden, in denen miteinander gegessen, getrunken und allen voran politisiert wurde. Die diesjährigen Viertelskonferenzen standen dabei ganz im Zeichen des herannahenden Landestags der JVP, in dem der Waldviertler Sebastian Stark zum neuen Landesobmann gewählt werden soll.

„Die Gastgeber vom Bezirk Mistelbach können überaus zufrieden sein, die Weinviertelskonferenz war wohl die meistbesuchteste aller unserer Viertelskonferenzen“, so der designierte Landesobmann Stark zu dem am 4. April im Heurigen Simonides in Wolkersdorf vonstattengegangenen Get-togethers. Und tatsächlich, über 50 JVPler aus allen Bezirken des Weinviertels füllten die Gaststätte bis auf den letzten Platz.

Neben der Vorstellung des künftigen Landesvorstandes ging es dabei auch um die Übergabe der Viertelsobmannschaft von Wolfgang Zimmermann an die Kandidatin zur Weinviertel-Obfrau Claudia Pfeffer aus Mistelbach, wo sie als Europa-Gemeinderätin aktiv ist.

Bei der Konferenz anwesend waren Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer und Landtagspräsident Karl Wilfing, beide ebenso langgediente JVP-Urgesteine. Sie gaben Einblicke in ihre Arbeit und erzählten zahlreiche Schwanks und Bonmots aus der eigenen JVP-Zeit.

Mit motivierenden Worten in Richtung des neuen Landes-Teams um Stark und Pfeffer wurde schließlich das Heurigenbuffet eröffnet. „Ein ganz herzliches Dankeschön allen JVPlerinnen und JVPlern, die gemeinsam mit uns diesen schönen Abend verbracht haben. Ich freue mich auf ein Wiedersehen am JVP-Landestag am 15. April!“, so die designierte Viertelsobfrau Claudia Pfeffer.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.