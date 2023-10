Schrattenberg: Bürgermeister Johann Bauer tritt sofort zurück

Der Druck war nach der Affäre rund um eine Wirtshaus-Auseinandersetzung dann doch zu groß: Hatte Bürgermeister Johann Bauer (ÖVP) am Montag noch angekündigt, Ende November auf sein Mandat verzichten zu wollen, damit dann Anfang Dezember ein neuer Bürgermeister gewählt werden kann, so änderte er nun seine Meinung.

Am 17. Oktober verzichtete er in einem Brief an Vizebürgermeister Helmut Schwarz (ÖVP) schon mit 18. Oktober auf seine Bürgermeister-Funktion und auf sein Gemeinderatsmandat.

Zuvor hatte FPÖ-Bezirksobmann und Bundesrat Michael Bernard den sofortigen Rücktritt des Bürgermeisters nach dessen groben Fehltritt gefordert.