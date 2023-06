Drei Großpumpen mussten in Mistelbach eingesetzt werden .

Am späten Nachmittag des 9. Juni zogen Unwetter über Mistelbach, welche von extremen Regenfällen begleitet wurden. Vor allem im Norden der Stadt gingen binnen weniger Minuten enorme Mengen an Regen nieder. Die Wasser- und Schlammmassen schossen daraufhin in mehrere Siedlungsbereiche, weshalb mehrere Einfamilienhäuser, eine gesamte Wohnhausanlage samt Tiefgarage sowie mehrere Straßenzüge überschwemmt wurden.