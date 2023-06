Enterokokken im Niederleiser Trinkwasser

Wie kamen die Bakterien ins Trinkwasser? „EVN-Wasser hat einen neuen Übergabeschacht gebaut, dann kam es in diesem Bereich zu einem Rohrbruch“, weiß Klaus Mantler. Da dürften die Bakterien in den Wasserkreislauf gekommen sein. Die Wasserhauptleitung führt von Pürstendorf nach Ernstbrunn, wo die Enterokokken schon in der Vorwoche bei Wasserproben entdeckt wurden. „Der Ursprung der Wasserprobleme dürfte aber auf Niederleiser Gebiet liegen“, glaubt der Bürgermeister, wobei er fest hält, dass die Werte nur geringfügig über dem Grenzwert waren.

Sofort, nachdem bekannt wurde, dass das Trinkwasser belastet ist, handelte er: Über die Gemeindemedien wurden die Bürger informiert, gemeinsam mit EVN-Wasser Mineralwasser für die Bürger organisiert. Probeleme gibt es bei der Wasserverteilung keine: Jeder kann sich holen, was er braucht, die Niederleiser seien da sehr diszipliniert, ist Mantler stolz auf seine Bürger. Dass jemand jetzt Gratiswasser hortet, das gebe es nicht: „Die Leute nutzen sogar die Plastikmüllsäcke, die wir bei der Ausgabestelle aufgehängt haben und bringen das Leergut zurück.“

„Jetzt werden jeden Tag Proben genommen“, sagt Mantler, der Hoffnungen in die Probenentnahme von heute (Freitag) setzt: „Das Ergebnis bekommen wir dann am Montag“, er hofft, dass das Wasser dann wieder keimfrei und genießbar ist.

Die Leitungen wurden bereits gespült, weshalb ein leichter Chlorgeruch beim Wasser bemerkbar ist. Nicht betroffen sind übrigens die Bereiche Auer Straße, Birkensiedlung und Nodendorf.

Enterokokken können Harnwegsinfekte, Bauchfellentzündungen und in seltenen Fällen Herzklappenentzündungen verursachen, besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Kleinkinder.