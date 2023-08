Unfallopfer dankten den Helfern der FF Mistelbach

Am 7. Juli ereignete sich auf der Umfahrung Mistelbach ein fataler Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, welcher ein Todesopfer und drei zum Teil lebensgefährlich verletzte Personen zur Folge hatte: Nach dem Zusammenstoß zweier Pkws wurden drei Jugendliche im Fahrzeuginneren eingeschlossen und das Fahrzeug fing unmittelbar Feuer. Nachkommende Ersthelfer reagierten sofort und begannen die Türen des stark verformten Fahrzeuges gewaltsam zu öffnen, was schlussendlich auch gelang. So konnten die Jugendlichen aus dem Fahrzeuginneren befreit und vor einem möglichen Flammentod bewahrt werden. Die Brandspuren an der Umfahrung Mistelbach, kurz nach der Auffahrt von der B46, sind noch heute zu sehen.

Gezeichnet von unzähligen äußeren und inneren Verletzungen wurden die Jugendlichen zunächst von den Ersthelfern, darunter eine Notfallsanitäterin und mehrere diplomierte Krankenpflegerinnen, und in weiterer Folge gemeinsam mit den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr versorgt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Für einen der Jugendlichen (16 Jahre) kam die sofortige, professionelle Hilfe leider zu spät und er verstarb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die zwei anderen Jugendlichen, welche noch aus dem brennenden Unfallfahrzeug gerettet wurden, sind Tobias (16 Jahre) und Julian (18 Jahre). Beide verbrachten die nächsten Wochen mit schwersten Verletzungen auf Intensivstationen und mussten sich unzähligen Operationen unterziehen.

Trotz all der Tragik, welcher dieser schwere Verkehrsunfall nach wie vor hat, haben sich die beiden Jugendlichen zurückgekämpft und so wurden durch die Familien der beiden alle Ersthelfer sowie Feuerwehrkommandant Claus Neubauer in Vertretung aller am Einsatz beteiligten Feuerwehrmitglieder zu einem Treffen eingeladen. Dabei bedankten sich Tobias und Julian sowie deren Familien persönlich bei allen an der Rettung beteiligten Personen.

„Genau das ist unser Lohn: zu wissen, dass dank des Einsatzes zwei Jugendliche ihr Leben weiterführen können“, sagt Mistelbachs Feuerwehr-Kommandant Claus Neubauer. Er und seine Feuerwehrleute wünschen Tobias und Julian, dass der Heilungsprozess weiterhin gut verläuft: „Es wird ein harter und steiniger Weg. Ihr habt aber bereits bewiesen, dass ihr Kämpfer seid. So werdet ihr auch diesen Weg meistern!“

Die Feuerwehr möchte diesen Dank aber auch an alle anderen Ersthelfer weitergeben: „Danke für eure unglaubliche Courage und euren Einsatz. Was ihr geleistet habt, ist leider in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und wir zollen euch für dieses Handeln unseren allergrößten Respekt!“