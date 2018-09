„Wir haben keine Hinweise auf einen Serien-Tierschänder“, sagt die Polizei, nachdem in der Vorwoche einem Pferd auf der Pferdeoase am Ortsrand von Ebendorf zwei tiefe Stiche in die Brust versetzt worden waren. Das Tier musste aufgrund der Schwere der Verletzungen eingeschläfert werden. Das Ergebnis der Obduktion des Pferdes ist noch ausständig. Die NÖN berichtete:

Rechtlich gehörte das Tier bereits dem Verein Pferdeoase – eine Voraussetzung dafür, dass es sein Gnadenbrot auf der Offenstallanlage verbringen kann. Trotzdem kondolierten viele Mistelbacher, die Giacomo gekannt hatten, den ehemaligen Besitzern persönlich und via Facebook.

"24 Kameras am ganzen Areal aufgehängt"

„Mittlerweile haben wir 24 Kameras am ganzen Areal aufgehängt, die jederzeit via Internet abgerufen werden können“, sagt Vereinsobfrau Michaela Herites. Zusätzlich werden alle Tiere, sobald es hell ist, auf Verletzungen gesichtet: „Wir sind alle sehr besorgt und bemühen uns, fast rund um die Uhr auf der Koppel zu sein.“ Nachsatz: „Im Finsteren sieht man halt relativ wenig, da ist das Gelände dann noch größer.“ Weitere unerklärliche Verletzungen bei Tiere gab es vorerst keine.

Hinweise auf den Täter, der Giacomo und weitere Großpferde in den letzten Monaten verletzt haben soll, gibt es keine. „Allerdings haben wir einen Teil eines Sportpfeiles auf der Ponykoppel gefunden“, sagt Herites. Gefunden wurde auch ein Stück Draht mit nach außen gedrehten Enden.

Letzteres ist für eine Anzeige zu wenig, aber gibt trotzdem für die Pferdefreunde Anlass zur Beunruhigung. Abseits der polizeilichen Ermittlungen versucht der Verein, die weitere, durch die Behörde vorgeschriebene Reduktion der Tiere am Hof - momentan sind es 130 - zu verhindern. Ein entsprechender Bescheid der Bezirkshauptmannschaft wurde beeinsprucht.

Mit einer Aufhebung rechnet Vereinsobfrau Michaela Herites aber nicht: „Derzeit bauen wir weitere Stallflächen, damit dem Bescheid Genüge getan wird. Und wenn wir irgendwann mal recht bekommen, können wir sagen: Wir haben zu viel Stallflächen.“