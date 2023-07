Mieter fühlen sich von Genossenschaft allein gelassen: Ärger

„Es tut sich nichts, wir gekommen keine Infos und auch keine Hilfe“, ärgert sich eine betroffene Mieterin: Am 9. Juni war nach einem Starkregen das Wasser entlang des Bahndammes in die Siedlung eingebrochen, hatte auch Gärten überschwemmt. Viel schlimmer dabei war aber, dass das Wasser auch in die Wände eingedrungen ist. „Seit 10. Juni merkten wir, dass die Feuchtigkeit von der Bodenplatte bis zum Plafond aufsteigt“, sagt die Mistelbacherin. „Mittlerweile haben wir den Schimmel in den Wohnungen - und passiert ist nichts“, klagt sie. Ein betroffener Bewohner ist Asthmatiker, er wird in diese Wohnung wohl nicht mehr zurückkehren.

Der Schaden war umgehend der Baugenossenschaft gemeldet worden - per E-Mail. „Weil eine Notfall-Nummer gibt es nicht“, sagt die Betroffene. Ein Umstand, auf den man schon oft hingewiesen habe. Drei Tage nach der Überschwemmung war dann ein Mitarbeiter eines Unternehmens da, der sich die Schäden ansah. Und erst drei Wochen danach kam der Sachverständige der Versicherung: „Der sagte uns, dass alle Wände abgeschlagen werden müssen und wir die Wohnungen räumen sollen“, erzählt die Mistelbacherin: „Wir sollen uns ein Ausweichquartier suchen.“

Was die Mieter aber besonders wütend macht: „Wir bekommen keine Hilfe und keine Auskunft, wie es jetzt weitergeht.“ Sie wissen nicht, wo sie ihr Hab und Gut aus den Wohnungen deponieren sollen, sie wissen nicht, wie sie das überhaupt aus dem Wohnungen bekommen sollen: „Eine Betroffene ist hochschwanger, eine hat's mit dem Rücken“, schildert sie: „Das ist keine Art, mit Menschen umzugehen.“ Zum Glück habe noch keiner die Wohnungen im Sonnenpark gekauft.

Was sagt die Wohnbaugenossenschaft Frieden dazu? Bislang reagierte sie nicht auf Kontaktaufnahmen der NÖN. Es wurde nur ein Rückruf versprochen.