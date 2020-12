Eigentlich hätte vor rund zwei Wochen schon die Eröffnung stattfinden sollen, doch Corona kam dazwischen – auch zwischen das neue große Spar-Geschäft und die Marktgemeinde Staatz nämlich. Die Verzögerungen waren so massiv, dass Gerüchte schon prophezeiten, dass es gar keinen Spar geben werde.

„Ganz und gar nicht“, sagen Bürgermeister Daniel Fröschl und Spar-Betreiber Ewald Fiby:. „Es läuft alles wie geschmiert, dauert nur halt etwas länger“.

Viele Planungsschritte sind bereits erfolgreich abgeschlossen – wie zum Beispiel die Drehung des Gebäudes um 180 Grad, sodass Parkplätze und Eingang jetzt zur Kreuzung schauen. Im Frühjahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Nichts geändert hat sich am Betreiber Ewald Fiby, der auch den Spar-Supermarkt in Neudorf führt und nichts geändert hat sich am Umfang des Sortiments, denn der Staatzer Spar wird mit 600 m² um einiges größer sein als das Stammhaus.

Auch Produkte der Region im Angebot

Keine Änderung gibt es auch im Angebot, das von Feinkost mit einer Fleischtheke bis zu einer Backabteilung reicht. Genau wie in Neudorf will Fiby auch in Staatz regionale Produkte in sein Sortiment aufnehmen. Interessierte Direktvermarkter können sich schon bei ihm melden.

Aus der Region werden auch seine Arbeitskräfte sein. Auch diese können bereits Bewerbungen schicken. Beschäftigen wird er sich mit der Personalfrage aber erst im Sommer 2021, also vor der Fertigstellung des Supermarktes und er ersucht daher noch um etwas Geduld.

Bürgermeister Daniel Fröschl freut sich schon auf das neue Geschäft und dass er mit Spar und Ewald Fiby einen verlässlichen Partner gewinnen konnte. „Für Staatz ist das ein weiterer Schritt zu einer guten Entwicklung der Marktgemeinde. Und der Markt bietet Chancen, sowohl für unsere Direktvermarkter wie auch für Arbeitskräfte in unserer Gemeinde, ja sogar für das ganze Land um Laa.

Kontakt zu Ewald Fiby: fiby@nanet.at