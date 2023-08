Liedermacher-CD mit zwei Beiträgen aus dem Bezirk Mistelbach

Auf dem Album „Mein Lied für Niederösterreich“ befinden sich die Top-zwölf-Beiträge des letztjährigen Liedermacher-Bewerbes von Kultur.Region.Niederösterreich. Aus dem Bezirk Mistelbach sind Stefan Gössinger und Roman Beisser sowie Daniel Muck dabei. Die Aufgabe des vergangen Wettbewerbes war, ein Lied über die Liebe zur Heimat Niederösterreich zu komponieren. Die zwölf Finalisten haben ihre Lieder professionell aufgenommen. Nun fand im Bioweingut Geyerhof in Furth bei Göttweig die CD-Präsentation statt.

Roman Beisser aus Wetzelsdorf und Stefan Gössinger aus Münichsthal haben mit ihrem Lied „Es lebe Niederösterreich“ den zweiten Platz belegt und sind nun auf der CD verewigt. In ihrem Song heißt es:„I brauch ka Bieder-Österreich. I wü ka Zwider-Österreich. Gaunz vuarn in Leader-Österreich. Es lebe Nieder-Österreich!“

Der Staatzer Daniel Muck schrieb mit Simone Muck „Mein Herz schlägt Niederösterreich“. Unter anderem singt Marlene Pregesbauer in diesem Song:„Mein Herz schlägt Niederösterreich - im 4/4-Takt. Es is des Land, es san die Leut', die i afoch so gern mag. So voller Brauchtum und Kultur, davon kriag i niemals gnua. Oh du mein Niederösterreich!“ Georg Neuman und Daniel Muck mit Marlene Pregesbauer sowie Roman Beisser und Stefan Gössinger haben die Jury im September des Vorjahres mit ihrem Können überzeugt.

Roman Beisser und Stefan Gössinger im Vorjahr bei der Finalshow. Foto: Franz Gleiß

„Ich bin dankbar für diese vielfältigen Beiträge, die allesamt eine Beflügelung des Geistes sind“, zeigt sich Landtagspräsident Karl Wilfing begeistert. Die Liedermacher legten in ihre Musik viel Gefühl, viel Herz und viel Seele rein“, betont Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

Die CD ist im Shop „Volkskultur-Handwerk der Regionen“ am Ludwig-von-Köchel-Platz 1 in Krems sowie in der Buchhandlung der Regionen der Volkskultur Niederösterreich in der Steiner Donaulände 56 ebenfalls in Krems käuflich zu erwerben. Zusätzlich kann man sie per E-Mail unter office@kulturregionnoe.at oder telefonisch unter 02742/90666-6137 bestellen. Digital kann man die Lieder auf den Streaming-Plattformen Apple Music, Spotify, Deezer und Amazon Music anhören.

Der Wettbewerb für dieses Jahr hat den Titel „Mein Lied für ... eine lebenswerte Zukunft“. Die Komponisten können ihre Ideen und Gefühle über eine Zukunft in ihren Liedern zum Ausdruck bringen. „Zusammenhalt, Hoffnung, Freude und Mut sind große Faktoren für dieses Zukunftsbild, das aber von gesellschaftlichen Herausforderungen, Angst und Unsicherheit beeinflusst wird“, erklärt Lammerhuber.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem 15. Lebensjahr, die in Niederösterreich geboren sind oder ihren Wohnsitz in Niederösterreich haben. Die Eigenkomposition soll zwischen 2:30 und 3:45 Minuten dauern. Diese und eine kurze Personenbeschreibung als Audio- oder Videodatei soll bis 6. Oktober 2023 an liedermacher@kulturregionnoe.at geschickt werden. Bei Fragen: 0676/89 944 470 oder liedermacher@kulturregionnoe.at. Im November findet die Finalshow mit den Top-zwölf-Liedermachern statt. Anschließend wird im Jahr 2024 mit diesen wieder eine CD produziert.