„Was ist mit der dritten Kassenstelle in Laa passiert?“, fragt sich proLAA-Chefin Isabella Zins: Laa hatte einmal drei praktische Kassenärzte in der Stadt. Aktuell ist mit Andrea Bori nur eine Stelle besetzt, die Zweite ist jene von Wolfgang Wiesinger, der Ende August seinen Ruhestand angetreten hatte. Nicht ausgeschrieben ist derzeit die dritte Kassenstelle, die früher Barbara Fetter bzw. Stephan Schwarz innehatten.

proLAA proLAA-Chefin Isabella Zins: Wer trägt Verantwortung für Streichung der Kassenstelle?

„Derzeit stehen den Laaern nur eine Kassenärztin und ein Wahlarzt zur Verfügung, viele müssen in die umliegenden Orte ausweichen“, kritisiert Zins, die von einer Streichung dieser Kassenarztstelle spricht. Daher möchte sie von ihrer Politgegnerin Brigitte Ribisch (ÖVP) wissen, wie sie so etwas zulassen konnte.

Stelle „alternativ“ ausgeschrieben

Stimmt, die dritte Kassenstelle in Laa ist derzeit nicht ausgeschrieben, weil sie in Besetzung ist. Allerdings nicht für Laa alleine: Da sich länger keine Interessenten für die Stelle in Laa gemeldet hatten, hatten Ärztekammer und Gebietskrankenkasse die Stelle „alternativ“ ausgeschrieben: Sprich: Sollte sich ein Arzt melden, der einen anderen Standort bevorzugt, dann wird die Kassenstelle verlegt. „Das ist jetzt der Fall, wir stehen vor einem Hearing für einen Arzt, der sich in Falkenstein ansiedeln will“, bestätigt Birgit Jung von der Ärztekammer: „Wir versuchen alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Kassenstellen zu besetzen.“

Was ist, wenn sich jetzt ein dritter Kassenarzt für Laa melden sollte? Dann werde man sich die Situation noch mal ansehen, sagt Jung. Vorerst (sollte die Besetzung mit Falkenstein klappen) würde die Kassenstelle aber nach Falkenstein verlegt werden.

zVg Bürgermeisterin Brigitte Ribisch: Kassenstelle wird auf Laa und Falkenstein aufgeteilt.

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch sieht die Lage anders: „Stimmt, die Kassenstelle wurde für Falkenstein und Laa ausgeschrieben, aber der Arzt muss dann an beiden Orten ordinieren“, sagt Ribisch im NÖN-Interview. Die Kassenstelle sei somit für Laa nicht verloren. Dass die Stelle besetzt ist, glaubt sie aber erst, wenn der Vertrag tatsächlich unterschrieben ist. „Auch Dr. Wiesinger hatte schon einen Nachfolger, der kurzfristig abgesprungen ist“, sagt Ribisch.

„An und für sich sind für Laa ja drei Kassenstellen zu viel“, hatte Praktiker Wolfgang Wiesinger in seinem Abschiedsinterview mit der NÖN gemeint: Nicht, weil jetzt weniger Patienten hier wären: „Aber wir haben zehn Fachärzte vorort, die Leute gehen eh gleich zu denen direkt. Da wäre eine dritte Kassenstelle nicht lebensfähig“, sagte Wiesinger rückblickend auf seine Zeit als Kassenarzt.

"Ärzten modernes Arbeitsumfeld bieten"

Was müsste eine Gemeinde machen, um attraktive Rahmenbedingungen für Ärzte zu schaffen? „Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld bieten, bei dem sie sich auf ihren Beruf, nicht aber um Verwaltung, Müllentsorgung, etc. kümmern müssen“, ist Ribisch überzeugt. Vielleicht gelinge es jetzt, wo die Anstellung von Ärzten bei anderen Ärzten möglich sei, weitere praktische Kassenärzte nach Laa zu bekommen, meint sie. Denn alles, was eine Gemeinde sonst noch machen kann, um einen Doktor anzulocken, tun Laa und sie als Bürgermeisterin bereits.

Was würde Ribisch-Kontrahentin Isabella Zins machen? „Statt einen Hochzeitssaal in der Burg zu bauen, hätten wir von proLAA schon längst in Ordinationsräumlichkeiten und finanzielle Anreize für zwei neue praktische Ärzte investiert!“

Aussagen über die Ribisch den Kopf schüttelt: „Die finanzielle Unterstützung von Ärzten haben wir schon lang, konkret arbeiten wir an zwei Projekten, eines davon am Hauptplatz.“