Schrattenberg: Helmut Schwarz wird neuer Bürgermeister

Via der Plattform Cities-App gab die Gemeinde den Rücktritt des bisherigen Bürgermeisters Johann Bauer (ÖVP) bekannt, versehen mit dem Wunsch: „Arbeiten wir GEMEINSAM für eine erfolgreiche Zukunft Schrattenbergs.“

Mit dem Rücktritt Bauers, der nach der Schimpf-, Droh- und Prügelaffäre nach einem alkoholschwangeren Abend im Wirtshaus seinen Hut nahm (wir hatten berichtet), übernahm Vizebürgermeister Helmut Schwarz (ÖVP) die Amtsgeschäfte. Er leitet die Gemeinde jetzt zumindest bis zur nächsten Gemeinderatssitzung, bei der ein neuer Bürgermeister gewählt wird.

„Ich wurde als Kandidat der ÖVP für das Bürgermeisteramt nominiert“, bestätigt Vizebürgermeister Helmut Schwarz im NÖN-Gespräch. Noch im Laufen sind die Verhandlungen, wer die weiteren offenen Stellen in der Gemeindeführung übernehmen soll: Vize und ein weiterer geschäftsführender Gemeinderat werden noch gesucht: „Da brauchen wir noch ein paar Tage Zeit, es gibt gute Gespräche.“ Geplanter Termin für die Gemeinderatssitzung: 30. November.

Wie intensiv war für Schwarz der - vorerst provisorische - Sprung an die Gemeindespitze? „Ich kenn mich in der Gemeinde aus und der Wechsel war ohnehin geplant“, sagt Schwarz: „Aber dass es jetzt quasi über Nacht gehen musste, das war schon ein ziemlicher Aufwand.“

Was muss anders werden in der Gemeinde? „Grundsätzlich war es nicht nur unserer Partei geschuldet, dass manche Dinge in der Vergangenheit von anderen falsch oder missinterpretiert wurden“, hält Schwarz fest. Aber Transparenz habe es nicht immer gegeben. „Jetzt muss halt jeder einen Schritt auf den anderen zumachen, wenn man ein anderes Klima in der Gemeinde schaffen will“, sagt der designierte Bürgermeister. Mit der SPÖ gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit: „Und bei mancher Kritik muss man sich halt auch ansehen, von wem die kommt.“

Karl Kleindienst (SPÖ): „Mit Schwarz kann ich gut!“

„Mit Helmut habe ich schon im Gemeinderat zusammengearbeitet. Ich komme gut mit ihm aus und kann mit ihm“, sagt Karl Kleindienst, Vorsitzender der SPÖ in Schrattenberg. Kleindienst sitzt seit der Wahl 2020 nicht mehr im Gemeinderat und verfolgt die Gemeindepolitik nach zwischenzeitlichen gesundheitlichen Problemen nur aus der Entfernung: „Ich war immer einer, der nach einer Gemeinderatssitzung mit der ÖVP mit ins Wirtshaus gegangen ist, ich habe mich nie ausgegrenzt gefühlt, obwohl ich zur Minderheitsfraktion gehört hab“, erzählt er: „Ich hab immer zum Bürgermeister gesagt: Vor der Wahl sind wir zwei Wochen unterschiedliche Parteien, danach sind wir alle Schrattenberger. Dann müssen wir für den Ort und nicht für die Partei arbeiten.“ Nachsatz: „Diese Eigenschaft fehlt mir in der letzten Zeit im Gemeinderat.“

Helmut Schwarz wird zudem ohnedies in Zukunft mit anderem SPÖ-Personal zusammenarbeiten müssen: Kleindienst will sich von der Spitze der Ortspartei zurückziehen und auch Gemeinderat Johann Diem hat angekündigt, bei der Gemeinderatswahl 2025 nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Die Suche nach Nachfolgern läuft und ist nicht einfach: „Aber das war es bei uns noch nie“, sagt Kleindienst.

Tatiana Fuchs (Liste Fair): „Erwarte mir lückenlose Aufklärung der Ära Bauer“

„Ich erwarte lückenlose und schonungslose Aufarbeitung der unrühmlichen Ära Bürgermeister Bauer“, sagt Tatiana Fuchs von der Bürgerliste Fair: „Dieses System der Freunderlwirtschaft, dieses auseinanderdividieren Freund-Feind, das hier jahrzehntelang geherrscht hat, muss aufhören.“ Der nächste Bürgermeister soll demokratisch offen für neue Vorgänge offen sein, die Bürger regelmäßig über Entscheidungen informieren und Anfragen und Anträge auch beantworten bzw. bearbeiten. „Dazu gehört auch, dass alle Punkte, die Bauer in den nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung verschoben hatte, wieder öffentlich behandelt werden“, sagt Fuchs.

Sie meint da vor allem den Grundverkehr. Wenn sie sich etwas wünschen dürfte, dann wäre das die Wiedereinführung des Tagesordnungspunktes „Allfälliges“: „ Der wurde abgeschafft, als ich in den Gemeinderat kam, damit ich öffentlich keine Anfragen machen kann, sondern alles mühsam und schriftlich.“ Und natürlich habe sie oft keine ausreichenden Antworten bekommen.

Was in Schrattenberg dringend notwendig sei: „Dass die Gemeinde wieder mit allen Bürgern redet und nicht immer alles nur mit amtlichen Schriftstücken erledigt“, sagt die Gemeinderätin. Ein Beispiel seien die im Vorjahr massenhaft verschickten Briefe mit der Aufforderung zur Mitteilung, was mit den nicht sanierten Gebäuden passiert. „Wir müssen Politik wieder näher an die Bürger bringen“, fordert Fuchs.

Die Mandatsverteilung im Schrattenberger Gemeinderat: Die ÖVP hält 13 Mandate, je eines haben die Sozialdemokraten und die Liste Fair von Tatiana Fuchs.

