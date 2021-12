Tochter übernimmt Wirtshaus in Niederleis

Mit Jahresende übergeben Ulrike und Otto Haselbauer ihr Gasthaus „Zum Goldenen Adler“ ihrer Tochter Isabella Flandorfer. „Die altbewährte Qualität bleibt gleich, diesbezüglich wird sich nichts ändern“, so die Mutter der neuen Lokalchefin, die sich nun einen kompletten Rückzug in den wohlverdienten Ruhestand wünscht. Seit 1976 gibt es das Gasthaus in Niederleis, das sich seitdem zu einem beliebten Treffpunkt für kulinarische Genüsse in der Region gemausert hat und auf ein sehr treues Stammpublikum zählt.

Isabella Flandorfer greift auf eine weitreichende Erfahrung im Gastgewerbe zurück, hat in vielen renommierten Betrieben gearbeitet, unter anderem in der „Blauen Gans“, der Therme Laa und dem Steirereck. Vor etwa fünf Jahren kehrte sie auf eigenen Wunsch zu ihren Wurzeln zurück und arbeitete nebst Familiengründung im Betrieb ihrer Eltern mit. „Ich bin höchst motiviert und freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die weitere Zusammenarbeit mit dem altbewährten Team“, so Flandorfer. „Wir werden unseren Fokus zukünftig noch mehr auf regionale Produkte, die ich zusammen mit meinem Mann in unserer Landwirtschaft anbaue und dann in der Küche verwenden möchte, richten.“

So soll das Angebot aus selbst angebauten Gemüsesorten erweitert werden und Kartoffeln, Tomaten, Kürbisse, Gurken und Zwiebeln sollen vom eigenen Feld kommen, um dem Publikum serviert zu werden. Dazu kommt noch ein Hühnerhaus, das sich derzeit im Bau befindet - man will auch eigene glückliche Hühner züchten. Im aktuellen Lockdown bietet das beliebte Gasthaus seinen inzwischen gewohnten Abhol- und Lieferservice an.

Frisch gekocht wird auch weiterhin für die Kinder des Kindergartens und der Volksschule Niederleis sowie für die Senioren, die vom Hilfswerk versorgt werden.

Für Ulrike Haselbauer geht also eine Ära zu Ende. Viele ihrer Stammgäste kennt sie seit Generationen, mit den meisten ist sie per „Du“. „Die Landwirtin“ soll der neue Name des Gasthauses heißen, das Speiselokal wird im Jänner 2021 zwecks Renovierung geschlossen sein, um dann im neuen Glanz erstrahlen zu können.

