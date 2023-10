Dreiländereck Apfelsaftaktion: Poysdorfer Äpfel sinnvoll verwertet

50 Teilnehmer nützten die Möglichkeit, ihr Obst im Rahmen der Aktion zu einer gemeinsamen Verwertung anzuliefern. Obmann Christian Frank dankte der Familie Schreiber, die das Know-how für das Sammeln der 4.000 kg Äpfel zur Verfügung stellte. Von der Sammelstelle in der Obstbaumschule Schreiber wurden die Äpfel zur weiteren Verarbeitung in die Obstpresse Gruber nach Putzing gebracht. Der Apfelsaft war dann wieder in der Obstbaumschule Schreiber im Poysdorf Gmirk abzuholen. Für die Organisation gilt Dreiländereck Geschäftsführerin Bettina Wessely und allen freiwilligen Helfern ein großes Dankeschön, betonte Obmann Frank.