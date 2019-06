Es wurden zehn „Best Practice“-Beispiele aus Österreich und Südtirol zu diesem Thema präsentiert, wobei für Niederösterreich Johannes Pleil mit „Tafeln im Weinviertel“ vor Ort war. Wenig überraschend: "Tafeln im Weinviertel“ erhielt Auszeichnung vom Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreich.

Der Cluster „Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und touristische Initiativen“ – der Organisator dieser Veranstaltung – hat es sich zum Ziel gesetzt, regionale bäuerliche Produkte in der Gastronomie, im Tourismus sowie in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung nachhaltig zu positionieren. Dadurch soll Bewusstsein für den wertvollen Nutzen von bäuerlichen Produkten geschaffen werden.

Als Paradebeispiel für die die Vernetzung von regionalen Produkten, Gastronomie und Tourismus wurde „Tafeln im Weinviertel“ für das Bundesland Niederösterreich nominiert. Johannes Pleil, Projektleiter der Weinviertel Tourismus GmbH, hatte die Ehre, die Erfolgsgeschichte des beliebten Weinviertler Produktes zu präsentieren.

Nach Überreichung der Urkunde durch Oskar Wawschinek (Generalsekretär, Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreich) und Toni Mörwald (Vizepräsident, Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreich) äußerte sich Johannes Pleil erfreut: „Ich bin sehr stolz über die Auszeichnung die uns heute überreicht wurde und darüber, dass ich das Leitprodukt des Weinviertels vorstellen durfte. Ich hoffe sehr, dass sich ‚Tafeln im Weinviertel‘ weiterhin an so großer Beliebtheit erfreuen darf und dass wir auch zukünftig so viele positive Resonanzen von unseren Gästen erhalten werden.“