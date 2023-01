Laa: Regionspakete bringen Tagesstätte Spende und Beschäftigung

Die Klienten der Tagestätte verpacken in liebevoller Form das TILL-Paket, in dem je ein typisches Produkt aus den Gemeinden des Landes um Laa vertreten ist. Der Reinerlös von vier Euro pro Paket kommt der Caritas Tagesstätte zugute. Für das Jahr 2022 kam so eine Spende von 410 Euro zusammen, die von TILL-Obfrau Helga Nadler an Tagesstättenleiterin Kräuter-Cafe Patricia Beyer übergeben wurde.

Aufgrund der hohen Attraktivität der TILL-Genusspakete und des Verkaufsmottos „3-in-1“ schenken. Mit dem Kauf werden unterstützt: die Caritas-Tagesstätte Laa, die Wirtschaft uns Betriebe in Laa und im Land um Laa und der Bekanntheitsgrad der Region und der regionalen Produkte. Deshalb sind diese auch weiterhin im Jahr 2023 im Tourismusbüro Laa erhältlich.

Info: 02522 / 2501-29; www.landumlaa.at

