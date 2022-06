Wolkersdorf: Ökologisches Denken im Wirtschaftspark

Werbung

Wirtschaftliche Standortortpolitik in Wolkersdorf bedeutet: Entscheidungen in Jahrzehnten zu denken und nachhaltig für Generationen zu wirtschaften in einem Miteinander von Ökologie und Ökonomie. Das beginnt mit „A“, wie „Arbeitsplätze schaffen“ und endet mit „Z“, wie „Ziesel schützen“, erklärt ecoplus-Aufsichtsrat und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl.

Ausgehend von den Prinzipien der ökosozialen Marktwirtschaft sei wesentlich, dass eine professionelle Standortentwicklung Hand in Hand mit dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen einhergehe: Flächenverbrauch, Bodenversiegelung und der Erhalt der Biodiversität sind dabei große Herausforderungen. Der Wolkersdorf ecoplus-Wirtschaftspark sei da in vielen Bereichen ein Musterbeispiel.

Kurt Hackl sieht die Entwicklung in Sachen Ökologie so: „Seit 15 Jahren geht dieser Wirtschaftspark voran, wenn es um Umweltschutz und Klimaschutz geht. Unserem Park liegt ein Landschaftskonzept zu Grund betreffend Erscheinungsbild. Wir setzen in Sachen Klimaschutz auf Biomasse und Photovoltaik. Für beide Bereiche gibt es aktuell weitere Ausbaukonzepte." Gezielt eingesetzte Windschutzgürtel und Hochwasserschutzmaßnahmen würden so ausgestaltet, dass sie auch wertvolle Impulse zur Biodiversität setzen. Mit der Naturschutzbehörde werde ein detaillierter Maßnahmenplan erarbeitet, dass der Lebensraum der Ziesel im Wirtschaftspark erhalten wird. Unser Mobilitätskonzept ist elektrisch.

"Wir sind einer der wenigen Wirtschaftsparks mit einem eigenen Schnellbahnanschluss und damit mit einer hochwertigen Anbindung an den öffentlichen Verkehr", sagt Hackl: Die sogenannte „Last Mile“ für weiter entfernte Unternehmen wird mit einem E-Shuttle abgedeckt und eine Vielzahl an E-Tankstellen laden ein auf ein E-Auto umzusteigen. Das Thema Bodenverbrauch wird ebenso sehr ernst genommen." Das Ziel sei Unternehmen anzusiedeln mit so viele Mitarbeitern wie möglich bei gleichzeitig geringen Bodenverbrauch. In Sachen Ökologie und Innovation sei der Wirtschaftspark in Wolkersdorf ein Leuchtturm in ganz Niederösterreich.

Der Wirtschaftspark hat ein eine substanzielle Bedeutung für die Arbeitsplatzentwicklung der Region. Er bietet einen hochwertigen Standort für Unternehmerinnen und Unternehmer in Verbindung mit der Sicherung einer intakten, gesunden Umwelt für die Menschen. Im Rahmen der Diskussionen zu Klimawandelanpassungstrategien kommt der Mobilität bzw. der Erreichbarkeit von Betriebsgebieten eine zentrale Bedeutung zu, da der Arbeitspendlerverkehr, also der Weg von und zum Betrieb ein wesentlicher Teil der Mobilität ist. Das Betriebsgebiete in Wolkersdorf ist mit Schnellbahn und Autobahnanschluss perfekt ausgestattet. Als leistungsfähige Standort für Betriebsansiedlungen und Unternehmenserweiterungen wird er deshalb laufend in ressourcenschonender Form weiterentwickelt.

