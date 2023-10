ESG plus GmbH aus Wolkersdorf holte sich Sieg bei den TRIGOS 2023

Bei der 20. Verleihung des TRIGOS, Österreichs wichtigster Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung, konnten gleich drei Unternehmen aus Niederösterreich überzeugen. Neben dem Wiener Neustädter Photovoltaik-Anbieter 10hoch4 Energiesysteme GmbH und der Zwettler Co-Working Plattform Waldviertler Frauenwirt­schaft war auch ein Wolkersdorfer Unternehmen Teil der glücklichen Gewinner: Die ESG Plus GmbH gewann in der Kategorie Social Innovation & Future Challenges.

Freude über Sieg ist groß

Das Unternehmen mit Sitz in der Resselstraße ermöglicht es privaten sowie institutionellen Investoren, ihr Portfolio in leicht verständlicher Weise auf positive bzw. negative Auswirkungen auf Menschen, Umwelt und Gesellschaft zu prüfen und in Einklang mit ihren Werten in Bezug auf Nachhaltigkeit zu bringen. Bei dem Vorgang werden über 4.000 Fonds mit Hilfe strenger Kriterien auf ihre Nachhaltigkeit geprüft und Greenwashing aufgedeckt. Durch die Verwendung von Kriterien wie „Kinderarbeit“, „Verletzungen indigener Rechte“ und „Artenschutz-Verletzungen“ in den Bewertung von Fonds und ETFs trägt das Unternehmen dazu bei, auch Lieferketten-Probleme in die Anlageentscheidungen einzubeziehen.

Bei Geschäftsführer Armand Colard ist die Freude über den Sieg groß: „Mir haben richtig die Worte gefehlt. Meine Kollegen wissen, dass das nicht oft passiert, also hat man wirklich gemerkt, dass mir der Sieg sehr viel bedeutet hat.“ Sein Unternehmen gibt es bereits seit 2015, die kostenlose Plattform seit 2019. „Natürlich macht man sich in dieser Branche nicht immer Freunde, gerade wenn man eben Greenwashing oder Ähnliches aufdeckt. Umso schöner ist es dadurch jetzt zu sehen, dass wir mit unserer Arbeit den richtigen Weg gehen“, so Colard.

Mehr zu TRIGOS: https://trigos.at/

Mehr zu ESG plus: https://www.esgplus.com/