Gaweinstaler Altbürgermeister Hubert Schüller verstorben

Hubert Schüler war 25 Jahre, von 1972 bis 1997, Bürgermeister der Großgemeinde Gaweinstal. In seinem Beruf war er ab 1965 Volksschullehrer und ab 1968 Lehrer an der Hauptschule Gaweinstal. Ab 1979 war er zuerst provisorisches Leiter der Volksschule Gaweinstal und mit 1. September 1989 deren definitiver Leiter. Bis zu seiner Pensionierung übte er neben seiner Tätigkeit als Bürgermeister den Lehrerberuf aus. Einen Großteil der Gaweinstaler Bevölkerung hat er als Lehrer, aber auch als Bürgermeister begleitet.

In seiner politischen Tätigkeit vertrat er die Gemeinde nicht nur als Bürgermeister im Bezirk und Land, auch war er in einigen gemeinwirtschaftlichen Verbänden als Obmann beziehungsweise Mitglied tätig. So war er von 1990 bis 1998 Obmann des Gemeindeverbandes Krankenhaus Mistelbach. Hier brachte er auch einiges in der Modernisierung für das Gesundheitswesen im Bezirk Mistelbach weiter.

Im Jahr 1998 wurde er zum Ehrenbürger der Marktgemeinde Gaweinstal und es wurde ihm das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen.