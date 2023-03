Nachruf Großharras: Große Trauer um Rudolf Zwick

Alt-Hauptschuldirektor Rudolf Zwick verstarb im 74. Lebensjahr. Foto: ChinnapongShutterstock bzw. Familie Zwick

M it Familie Zwick trauert man in Großharras um Rudolf Zwick, der am 8. März im 74. Lebensjahr verstorben ist.