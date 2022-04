Kettlasbrunn: Trauer um SPÖ-Urgestein Bruno Rath

Werbung

Der langjährige Obmann der SPÖ Ortsgruppe Kettlasbrunn Bruno Rath wurde am 13. Juni 1938 geboren und war von 1972 bis 1985 Gemeinderat sowie von 1985 bis 2005 Stadtrat der Gemeinde Mistelbach.

Außerdem übte Josef Rath in der Zeit von 1980 bis 2000 sowie von 2005 bis 2010 die Funktion des Ortsvorstehers in seiner Heimatgemeinde Kettlasbrunn aus und war mit großer Leidenschaft jahrelang an der Spitze des USV Kettlasbrunn engagiert. Das Mitgefühl gebührt der Familie und den Angehörigen.

