Land um Laa trauert um Gartner

Sein Leben war geprägt von seiner Liebe zur Musik, zur Kultur und zu den Menschen: Am 16. Dezember verstarb Altbürgermeister Günter Gartner nach längerer Krankheit mit 82 Jahren im Kreise seiner Familie.

Gartner wurde 1940 in Wien geboren, studierte Welthandel an der heutigen Wirtschaftsuni und wechselte dann zuerst zur DDSG, später zur ÖBB. 1972 heiratete er seine Loise und übersiedelte nach Neudorf, damals noch „bei Staatz“. Er ist Vater von drei Kindern: Stephan, Melanie und Georg.

„Angeblich soll er bei seinem ersten Spaziergang in Neudorf gesagt haben: In dem Nest werde ich noch mal Bürgermeister“, erinnert sich Sohn und Bürgermeister Stephan Gartner. Das tat er dann auch: Von 1985 bis 2009 setzte er zahlreiche Projekte in seiner Heimatgemeinde um: Bau von drei Feuerwehrhäusern, Neubau der VS Neudorf, Kläranlage, Kindergarten, Renovierung Rathaus, Wiederherstellung des historischen Turmhelms der Pfarrkirche Neudorf, Renovierung der Orgeln in Neudorf, Kirchstetten und Zlabern, neue Glocken für Neudorf anlässlich 500 Jahre Markterhebung und mehr.

Ein Höhepunkt für Gartner war die Landesausstellung „aufmüpfig & angepasst“ 1998 im Schloss Kirchstetten, 1999 wurde das KlassikFestival Schloss Kirchstetten gegründet, dessen Obmann er bis Frühjahr 2022 blieb. Und er war auch immer einer der aktiven Proponenten der Bürgermeisterrunde des Landes um Laa, die aus der Vorbereitung der Region auf die Landesausstellung geboren wurde und noch bis in die 2010er-Jahre dafür sorgte, dass alle Bürgermeister an einem Strang zogen.

„Ich durfte viel von dir lernen. Ruhe in Frieden, Papa“, sagt Sohn und Bürgermeister Stephan Gartner.

Die Verabschiedung findet am 30. Dezember, um 12 Uhr in der Pfarrkirche Neudorf statt, um 13 Uhr wird ein Requiem für Gartner abgehalten. Die von der Familie gestaltete Betstunde findet am Donnerstag, 29. Dezember, um 18 Uhr statt.

