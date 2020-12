Hans Kummer wurde am 18. Oktober 1924 geboren und wohnte in Mistelbach. Im Jahr 1948 absolvierte er seine Baumeisterprüfung in Mödling und begann im Jahr 1962 seine berufliche Tätigkeit bei der Stadtgemeinde Mistelbach, zunächst als technischer Angestellter, ehe ihm im Jahr 1965 die Leitung des gesamten Baudienstes der Stadt übertragen wurde und im Jahr 1974 schließlich auch Baudirektor wurde. Und gerade in dieser Funktion war Hans Kummer vielen Mistelbachern bei unzähligen Bauverhandlungen ein Begriff.

Zuständig für jeden m² Grünanlage, jeden scheppernden Kanaldeckel, für jede defekte Straßenlaterne sowie für die Schneeräumung und Streuung auf den Gemeindestraßen war Kummer oft Tag und manchmal auch nachts im Einsatz. Aber auch die Verwirklichung zahlreicher Projekte wie Kindergärten, Schulen, der Bauhof oder der Ausbau der Kanalisation bleiben mit seiner Tätigkeit als Baudirektor verbunden.

Kummer zeichnete nicht nur eine außerordentliche soziale Kompetenz aus, er überzeugte auch stets mit einem enormen fachlichen Wissen, wodurch er im gesamten Bundesland anerkannt war. Vor allem bei heiklen Situationen war Hans Kummer stets lösungsorientiert und ausgleichend.

Probleme wurden nicht auf dem einfachen Weg mit einem Bescheid, sondern durch das Gespräch im direkten Kontakt mit den Bürgern geklärt. Außerdem besaß Ing. Hans Kummer die Gabe, dass er Fronten dadurch aufweichte, in dem er allen Beteiligten glauben ließ, dass die Lösungen zu den Problemen von ihnen kamen.

Bis zuletzt war das „Mistelbacher Urgestein“ fleißig unterwegs, immer wieder sah man den rüstigen Pensionisten bei einem Spaziergang durch die Stadt, seinen Humor hat er nie verloren. Und noch vor wenigen Jahren stand der ehemalige Baudirektor sogar vor der Kamera und wirkte als Zeitzeuge bei der Dokumentation „Heil Hitler, die Russen kommen“ über den Krieg im Weinviertel mit, wo er bei der Wehrmacht im Einsatz war.