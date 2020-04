Poysdorf: Pfarrer Iosif Aenasoaei verstorben .

Der frühere Pfarrer in Poysdorf Iosif Aenasoaei, besser bekannt als Pfarrer Josef, starb nach langer Krankheit am im Haus der Barmherzigkeit in Wien im 54. Lebenjahr. Am 1. November 2019 hatte er einen schweren Schlaganfall erlitten, von dem er sich nicht mehr erholt hat.