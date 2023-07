Steinmetzmeister Gerhard Felzl verstorben

Gerhard Felzl hat im Rahmen seiner beruflichen Arbeit mit seinem Team große Projekte wie zum Beispiel die Steinböden in der neu errichteten Wiener Uno City verlegt. Auch der Wiener Stephansdom und viele Palais und Großbaustellen wurden von ihm betreut.

1980 machte sich der engagierte Steinmetz gemeinsam mit seiner Gattin Hedwig selbstständig und erkannte, dass gerade im Bereich der Grabsteine ein großer Bedarf bestand. Er kaufte 1981 einen Steinmetzbetrieb in Retz und schuf 1988 das Büro und den Ausstellungsraum an der Brünnerstraße in Wetzelsdorf.

2001 übernahmen dann Christian, Gerhard und Mario in zweiter Generation das Unternehmen. Der Vater begleitete die Arbeit seiner Söhne immer mit sehr viel Stolz. Glücklich war er auch, als heuer Enkel Tobias Felzl als dritte Generation die Steinmetzmeisterprüfung erfolgreich ablegte. Auch Enkel Jonas ist als Steinmetzgeselle in den Fußstapfen seines Großvaters unterwegs.

Auch die anderen vier Enkerl und das Urenkerl waren der ganze Stolz von Hedwig und Gerhard Felzl. Heute ist Steinbau Felzl im gesamten Weinviertel zwischen Retz und Hohenau tätig, wozu der Verstorbene den Grundstein legte.