Wolkersdorf: Kunstwelt trauert um Schrottkünstler Otto Potsch

„Der Künstler Otto Potsch ist ein Poet, der selbst Steinen und rostigem Alteisen eine Seele einhaucht. Man wird einfach nicht fertig damit, ihn darzustellen, den bodenständigen Wolkersdorfer, Drechsler, Edelserpentinschleifer, Sammler, Museumsbauer, Musiker, Komponisten, Bildhauer, Ausstellungsgestalter, Graphiker, Aktionisten, Elfenbeinschnitzer, Bergmann, Maler, Schrottkünstler, Bernsteinfotograf und und und...“, heißt es in dem kurzen Nachruf auf der Homepage der Stadtgemeinde Wolkersdorf.

Die Trauer um den Wolkersdorfer ist groß. "Er war immer ein ausgeglichener, wertschätzender und ruhiger Mensch", sagen Wegbegleiter.

Otto Potsch vor seinem Atelier mit einer seiner Metallskulpturen. Foto: Christian Graf

Otto Potsch wurde 1938 in Wien geboren, 1952 bis 1955 erlernte Potsch den Beruf des Drechslers, dabei erlernte er auch die Bearbeitung von Elfenbein, Horn, Schildpatt und Bernstein. 1960 zog er nach Wolkersdorf und begann für die Wiener Pfeifenfabrik mit der Produktion von Kalebassenpfeifen, 80.000 Stück soll er davon gefertigt haben.

1966 gründete er in Wolkersdorf seine erste Kunstwerkstätte. Eine weitere Kunstwerkstätte mit dazugehörigem Verkaufsgeschäft wurde 1967 in Bernstein errichtet. Es entstanden zahlreiche Skulpturen aus Edelserpentin. Die Materialien Bernstein und Elfenbein ließen ihn bis zum Schluss nicht mehr los: 1957 schuf er seine erste Sphärenkugel - Wunderkugel aus Elfenbein, 2017 eine aus Baltischem Bernstein.

1988 begann er mit der Arbeit an Eisenskulpturen: Aus Schrott wurden Kunstwerke, vor dem Rathaus in Wolkersdorf, im Stadtpark von Mistelbach, das Hawelka-Denkmal vor dem Café Harlekin in Mistelbach und auch an vielen anderen Orten sind die aussagekräftigen Werke zu finden. Noch in den Corona-Jahren ließ er es sich nicht nehmen, intensiv mit dem Schweißbrenner an Kunstwerken zu arbeiten.

Ab 2000 begann er mit Makrofotografie, viele seiner gemalten Bilder hängen in Privatsammlungen.

Bis zum Schluss arbeitete er in seinem Atelier im Schloss Wolkersdorf.

„Otto Potsch ist nicht nur ein Name, sondern eine Trademark. Der Künstler ist ein Zauberer, der es schafft, Steine sprechen zu lassen“, attestierte Landtagspräsident Karl Wilfing bei der Feier zum 80. Geburtstag des Universalkünstlers im Schloss Wolkersdorf, seinem "Wohnzimmer", wie viele es nannten.

