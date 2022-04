Wolkersdorf: Trauer um Alt-Stadtrat Maximilian Schleifer

Werbung

Vizebürgermeister Albert Bors würdigt den Verstorbenen, der sehr im sozialen Bereich tätig war. So hat sich Max Schleifer immer für den Sozialmarkt in Wolkersdorf engagiert - um nur ein Projekt zu nennen. Er war ein fleißiger Besucher beim „Roten Treff“ und hat immer seine offene Meinung zu aktuellen politischen Geschehnissen kundgetan.

Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim zeigt sich bestürzt über das Ableben „eines Wegbegleiters, Freundes und unermüdlichen Kämpfers für die Werte der Sozialdemokratie - weit über Wolkersdorf hinaus“.

Max Schleifer war Polizist und später Terrorismusexperte im Innenministerium, 1994 wurde er zum Regierungsrat ernannt. Seine politische Karriere begann 1976 in der SPÖ-Sektion Leopoldstadt, von 1988 bis 2010 war er Obmann der SPÖ-Stadtorganisation Wolkersdorf. Von 2000 bis 2011 Stadtrat für Gesundheit und Soziales, sowie Mitglied in den Ausschüssen Generationen, Finanzen und Landwirtschaft. Weiters war Max Schleifer im SPÖ-Bezirkspräsidium tätig, Vorstandsmitglied bei der Volkshilfe und Bildungsreferent der SPÖ Bezirk Mistelbach.

Die Verabschiedung erfolgt am 8. April um 11 Uhr in der Pfarrkirche in Wolkersdorf.

