„Der persönliche Umgang mit unseren Gästen und Kollegen macht mir sehr viel Freude. Wenn man an seinem Beruf Spaß hat, geht dieser leicht von der Hand“, ist Janine Berger überzeugt.

Beim Landeslehrlingswettbewerb in der Landesberufsschule Waldegg im Lehrberuf Hotel- und Gastgewerbeassistentin hat die ehrgeizige Angestellte der Therme Laa den zweiten Platz geholt. „Therme Laa – Hotel & Silent Spa“ ist eines von neun Resorts der VAMED Viality Word, der Nummer eins im österreichischen Thermen- und Gesundheitstourismus.

Schon seit Jahren sind wir bestrebt, auch viel Herzblut in die Nachwuchsarbeit zu stecken und geeignete Fachkräfte in den verschiedensten Lehrberufen in unserem Haus auszubilden“, ist der stellvertretende Geschäftsführer Reinhold Hofmann stolz über Bergers Erfolg. Aktuell bildet das Thermenressort in Laa 21 Lehrlinge aus.