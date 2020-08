Ein 54-Jähriger muss sich am kommenden Donnerstag in Korneuburg vor einem Geschworenengericht verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im Dezember des Vorjahres im Bezirk Mistelbach seine 48-jährige Lebensgefährtin erstochen zu haben. Eine wichtige Rolle dürfte das Trinkverhalten des Angeklagten einnehmen, ein Gutachten bescheinigte dem Beschuldigten eine Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt.

Unmittelbar nach der Festnahme hatte der 54-Jährige eine Alkoholkontrolle verweigert. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine körperliche Untersuchung in Form eines Bluttests an. Wie Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger mitteilte, hatte sein Mandant der chemischen Expertise zufolge am Abend des 8. Dezember, an dem sich die tödliche Attacke abgespielt haben soll, 2,96 Promille Alkohol im Blut gehabt. Eine Tatbegehung im Zustand voller Berauschung komme daher infrage, betonte der Jurist.

Von Behördenseite wurde keine Angabe zum Promillegehalt des Beschuldigten gemacht. Die Alkoholisierung werde "Thema in der Hauptverhandlung werden", räumte Friedrich Köhl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, jedoch ein.

Zurechnungsfähigkeit dürfte klar sein

Für wesentlich weniger Diskussionsstoff dürfte die Zurechnungsfähigkeit des 54-Jährigen sorgen. Diese liegt einem psychiatrischen Gutachten zufolge vor. Arbacher-Stöger ließ im Gespräch mit der APA durchblicken, auf Totschlag plädieren zu wollen. Der Anwalt sprach von einem Beziehungsstreit des Angeklagten mit dessen Partnerin, der sich "über einen längeren Zeitraum aufgestaut" habe.

Die Tat soll der Beschuldigte mit einem Küchenmesser verübt haben. Die tote 48-Jährige wurde in einer Wohnung gefunden, ihr Lebenspartner an Ort und Stelle festgenommen. Bei der Einvernahme war der Beschuldigte geständig. Laut Obduktion erlitt das Opfer sechs Stiche in den Oberkörper.