Nächtigungsrekord Laa: Ein starkes Tourismusjahr für die Thermenstadt

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mistelbach

Ein starkes Jahr in der Thermenstadt Laa mit insgesamt 74.676 Nächtigungen: Tourismusobfrau Helga Nadler, Bernhard Kurz (Director of Operation Therme Laa-Hotel & Silent Spa), Gottfried Fragner (Leitung Marketing & Sales Therme Laa-Hotel & Silent Spa), Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Foto: Stadtgemeinde Laa

D ie Thermenstadt Laa erzielte im Jahr 2022 insgesamt 74.676 Nächtigungen was ein Plus von rund 54,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 ist. An diesem positiven Ergebnis war jedoch nicht nur das Thermenhotel beteiligt, sondern auch die restlichen Laaer Betriebe konnten nach der Pandemie starke Zuwächse verzeichnen.