Polnischer Pkw-Lenker auf A5 mit 218 km/h unterwegs

Ein Pkw-Lenker ist am Sonntag auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A 5) Richtung Norden bei Mistelbach mit 213 statt der erlaubten 130 km/h unterwegs gewesen. Die Polizei konnte den Wagen anhalten. Dem 21-jährigen Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben, teilte die Exekutive am Montag in einer Aussendung mit. Der Pole werde bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.