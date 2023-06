Lisa Klampfl sorgt für Süßigkeiten-Angebot in Olgersdorf

Die gelernte Konditorin Lisa Klampfl konnte in den letzten Jahren immer wieder feststellen, dass eine Konditorei in der Großgemeinde Asparn aber auch in der Umgebung fehlt. Jetzt ergriff sie die Initiative und baute im Elternhaus eine kleine Backstube auf. Auch eine Selbstbedienungshütte für den Kauf von Süßigkeiten ließ sie in ihrer Wohnstraße errichten.

„Jetzt ist es von Donnerstag bis Sonntag in den Zeiten von 8 Uhr bis 20 Uhr möglich, Süßigkeiten in der Verkaufshütte zu kaufen“, so die stolze Geschäftsfrau. In der videoüberwachten Verkaufsstelle können Torten und Süßigkeiten aus dem Kühlschrank entnommen werden. Das Geld wird dann in der angebrachten Kassa hinterlegt.

Für Landtagsabgeordneten Manfred Schulz bringt diese Auftragskonditorei eine Aufwertung der Gemeinde. „Vielleicht entsteht aus diesem Nahversorgerbetrieb auch wieder einmal ein Kaffeehaus“, meinte er. Dem schloss sich auch Bürgermeister Manfred Meixner an. Pater Norbert segnete bei der Eröffnung am Samstag die Backstube sowie die kleine Verkaufshütte. Sehr viele Bewohner sowohl aus der Ortschaft als auch aus der Großgemeinde Asparn wohnten dem Festakt bei.

Informationen können über lisaklampfl1234@gmail.com oder telefonisch unter 0676/59 59 675 eingeholt werden.