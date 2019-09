Wie geht es mit Erasim jetzt weiter? Die Rabensburgerin muss auf ein Landeslisten-Mandat hoffen. Dort ist sie auf der sozialdemokratischen Liste auf Platz acht gereiht. Fünf Kandidaten vor ihr sind, so die Erasim’sche Einschätzung, mit Direktmandaten ausgestattet, so liege sie auf Platz drei – sollte sich ausgehen, so die SPÖ-Einstätzung am Wahlabend. Eine Entscheidung über die Mandate wird am Mittwoch im Landesparteivorstand fallen.

Ein Debakel setzte es für die FPÖ: Minus 9,7 Prozent, das Direktmandat des Hollabrunners Christian Lausch ist weg: „Ich habe mir Verlusten gerechnet, aber nicht damit, dass es so tief nach unten gehen kann“, gekannte FPÖ-Bezirksobmann und Bundesrat Michael Bernard. Lausch muss, ebenso wie Erasim, auf ein Landeslistenmandat hoffen. Schafft er das nicht, ist Bernard der einzige blaue Bundesmandatar im Wahlkreis Weinviertel, im Landtag gibt es dann noch die Hetzmannsdorferin Ina Aigner.

Mit rotem Sekt stießen die Türkisen in ihrem Bezirksbüro in Mistelbach auf den Wahlsieg an: Das zweite Direktmandat im Wahlkreis Weinviertel gewonnen, in Wahlkreis und Bezirk an der 50-Prozent-Marke gekratzt und im Bezirk, bis auf Rabensburg, alle Gemeinden erkämpft: „Ein sensationelles Ergebnis“, freut sich Bezirksparteiobmann Karl Wilfing. Die Tatsache, dass es wirklich in jeder Gemeinde Zugewinne gebe, sei ein klarer Rückenwind für die Gemeinderatswahl im Jänner 2020.

In den Nationalrat werden für die ÖVP die Pulkauerin Eva-Maria Himmelbauer und der Korneuburger Andreas Minnich mit Direktmandaten einziehen.

Michael Pfabigan Schwarzer Jubel bei der Hochrechnung: Man hatte auf Zugewinne gehofft, dass diese dann so deutlich ausfielen, ließ die Türkisen zur Feier des Tages den roten Sekt auspacken.

Grüne-Bezirksobmann Christian Schrefel hatte vor der Wahl gehofft, dass das Ergebnis zweistellig wird. Im Bund ist das Gelungen, im Bezirk konnten 8,6 Prozent erreicht werden – sie erreichten damit wieder jenes Niveau, das sie 2013 vor dem Absturz bei der 2017er-Wahl bereits hatten. „Im Parlament hat die Kontrolle gefehlt“, glaubt Schrefel. Und deshalb seien die Grünen gewählt worden.

Die NEOS kamen am Sonntag auf 6 Prozent und konnten ihr Ergebnis fast verdoppeln. In den Landgemeinden konnten sie sich mit den Grünen durchaus matchen, in Wolkersdorf holen sie mit 9,5 Prozent ihren Spitzenwert.

„Wir NEOS haben ordentlich Wurzeln geschlagen und wachsen und wachsen“, freut sich Wahlkreis-Spitzenkandidatin Daniela Gschwindl.

Welche Koalition soll jetzt kommen? Festlegen will sich keiner: Karl Wilfing („Habe keine Wunschkoalition“) will die Sondierungsgespräche und eventuelle Schnittmengen abwarten, Michael Bernard (FPÖ) glaubt nicht, dass das Wahlergebnis seiner Partei ein Auftrag zum Regieren sei. Christian Schrefel (Grüne) kann sich eine „Klimakoalition“ vorstellen, das müsse aber erst intern abgesprochen werden.