Gartentipp für die britische Botschafterin aus Ebendorf

Werbung

„Diese Bilder muss ich der englischen Botschafterin in Wien Lindsay Skoll schicken“, sagt ein begeisterter und immer wieder mit dem Handy fotografierender Landesrat Martin Eichtinger. In der Vorwoche besuchte er den Cottage Garten von Martina und Haimo Ungersböck in Ebendorf.

Über Jahre hatten die Ungersböcks ihren 2.000 Quadratmeter großen Garten zu einem romantischen Landhausgarten mit viel Hang zu den Britischen Inseln ausgebaut. „Und in hundert Jahren ist alles so, wie wir uns das vorstellen“, lacht Martina Ungersböck.

Eichtinger staunte über den Rosengarten und die Deko-Details: „Das ist ja alles sehr britisch!“ Ein Zustand, der dem Natur im Garten Landesrat durchaus gefällt: Schließlich war er mehrere Jahre Botschafter Österreichs in London, eine Zeit, die er nicht missen will: „Das britische Wetter ist besser, als sein Ruf“, weiß er. Warum die Deko-Gnome, Masken und Schilder so englisch wirken? Weil Haimo und Martina Ungersböck nahezu jedes Jahr mit dem Auto auf die Insel fahren und dann ihren Kofferraum mit allem voll packen, das in ihren Garten passt: „Wir sind ja jetzt neugierig, wie das jetzt wird, wo Großbritannien nicht mehr zur EU gehört“, sagt Haimo Ungersböck.

Wie kam es zum landesrätlichen Besuch? „Wir haben von seiner Vorliebe für England gehört und ihn bei einer Natur im Garten Veranstaltung eingeladen“, sagt Martina Ungersböck, jetzt habe sich endlich die Gelegenheit geboten. Denn zuvor waren er und Biogärtner Karl Ploberger am Mistelbacher Freitagsmarkt vor dem Stadtsaal gewesen und hatten für die Aktion „Natur im Garten“ geworben und Tipps fürs Garteln für Faule gegeben.

Karl Ploberger hatte übrigens auch schon mehrmals im Landhausgarten der Ungersböcks gedreht.

www.landhausgarten.at

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.