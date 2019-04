In Zeiten des Klimawandels gewinnen öffentliche Grünflächen zunehmend an Bedeutung. Über 300 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter folgten der Einladung nach Mödling. „Parks und Grünräume leisten einen wertvollen Beitrag für die Lebensqualität in unseren Gemeinden.

Dabei stellt der Klimawandel für die Gemeinden eine Herausforderung dar“, so Landesrat Martin Eichtinger: „,Natur im Garten‘ unterstützt bei der Planung, Gestaltung und Pflege des Gemeindegrüns, um das Mikroklima sowie das Wasserrückhaltevermögen zu verbessern.“

Zum Abschluss des Fachtages wurden die neuen „Natur im Garten“ Gemeinden willkommen geheißen und 57 Gemeinden mit dem „Goldenen Igel 2018“ von „Natur im Garten“ ausgezeichnet.

Im Bezirk Mistelbach erhielt Ulrichskirchen-Schleinbach den „Goldenen Igel 2018“. Mit Bockfließ wurde eine neue „Natur im Garten“ Gemeinde begrüßt.

„Goldener Igel 2018“ für ökologische Vorbildgemeinden Jährlich werden jene Gemeinden mit dem „Goldenen Igel“ ausgezeichnet, die einerseits in Qualität und Umfang überzeugen und andererseits die Kriterien von „Natur im Garten“ - keine chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel und kein Torf - während der vorangegangenen Gartensaison umgesetzt und dokumentiert haben.

Insgesamt fünf Gemeinden im Bezirk Mistelbach pflegen ihre Grünräume nach den „Natur im Garten“ Kriterien ohne chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel sowie ohne Torf.