Natur im Garten-Tour Ein Marillenbaum für den Wolkersdorfer Bürgermeister

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Die Natur im Garten-Markttour machte am Wolkersdorf Wochenmarkt Station: Hermann Stich, Karl Ploberger, Anton Schwarzinger, Bürgermeister Dominic Litzka und Natur im Garten-Geschäftsführer Matthias Wobronik. Foto: Michael Pfabigan

„Dem Bürgermeister werden wir heute einen Baum aufstellen“, kündigt Garteln-für-Faule-Papst Karl Ploberger an: Am 5. Mai war er mit seiner Markt-Tour am Wolkersdorfer Wochenmarkt.