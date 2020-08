Hilfe für den Naturpark Leiserberge von der NÖ Berg- und Naturwacht: Nicht nur, dass die „Turmwächter“ gratis und freiwillig am Oberleiser Aussichtsturm am Samstag, Sonntag und Feiertag ihren Dienst versehen, ist auch die NÖ Berg- und Naturwacht im Naturpark aktiv unterwegs und hilft bei der Überwachung.

Der Bezirksleiter des Aufsichtsdienstes Alexander Wondrak ist mit bis zu zehn Kollegen besonders an Wochenenden im Einsatz, insgesamt sind in seiner Abteilung 26 Personen für Aufgaben im Verwaltungsbezirk zuständig. Jeder hat sein Spezialgebiet und sehr oft muss eingegriffen werden, um Schäden an der Umwelt zu vermeiden.

Besonderes Augenmerk wird auf die Einhaltung des Naturschutzgesetzes gelegt: „Da werden oft geschützte Blumen und Pflanzen gepflückt oder ausgegraben“, weiß der Bezirksleiter.

Auf die Tierwelt wird in der Brut- und Setzzeit im Frühjahr und Frühsommer besonderes Augenmerk gelegt, darauf dass Hunde an der Leine geführt werden und nicht im Unterholz stöbern.

Das illegale Grillen in den Leiserbergen ist, so wie das Abstellen von Autos auf Wald- und Wiesenflächen ein Problem und kann gerade beim Trockenrasen sehr gefährlich sein. Schlimm sei auch die Müllbelastung, zu oft wird Müll und Unrat irgendwo entsorgt, wo meist die Verursacher nicht gleich erwischt werden: „Wir arbeiten ehrenamtlich und versuchen zuerst durch Aufklärung und Information anderen Menschen den Sinn der Gesetze nahe zu bringen“, setzt Wondrak auf Prävention.

Der Naturpark Leiserberge ist „Chefsache“, Alexander Wondrak ist sehr oft im Naturschutzgebiet unterwegs. Die Leiserberge sind ja für die seltene Fauna und Flora sehr bekannt.

Mit seinem Mitarbeiter Manfred Schmöllerl hilft er bis Oktober auch im Aussichtsturm Oberleis als Kassier und „Umgebungsberater“ aus. Regions- und Naturparkobmann Horst Gangl, Bürgermeister von Ernstbrunn, bedankte sich bei den Mitarbeitern der Berg- und Naturwacht für ihren Einsatz: „Die sind jedes Wochenende in den Leiserbergen unterwegs und jedes zweite Wochenende machen sie Dienst im Turm und das freiwillig, dafür mein großes Dankeschön“, so der Naturpark-Chef zur NÖN.

Die NÖ Berg-und Naturwacht hat 2013 auch ein großes Insektenhotel gebaut und dem Naturpark geschenkt. Das steht ebenfalls in Oberleis, beim Eingang zum Naturpark. 2015 haben die Naturwächter etliche Nistkästen gebaut und am Bienenlehrpfad am Oberleiserberg montiert.