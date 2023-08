Bei A5 und S1: Mäh-Schafe bekommen tierisch große Unterstützung

Seit Mai 2023 grasen neben der A5 und S1 wieder die Mäh-Schafe. Seit kurzem helfen auch die Esel Benjamin und Toni vom Verein Eselrettung Österreich beim Pflegen der Heidelandschaften mit. Zurzeit weiden die Vierbeiner in der Höhe von Stallingerfeld bei Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf. Bis September mähen die Vierhufer auf weiteren Wiesen. Das Beweidungsprojekt der Bonaventura gehört zu deren Nachhaltigkeitsstrategie.

Durch eine erstmalige Kooperation mit dem Verein Hirtenkultur fördert der Betreiber des südlichen Abschnitts der A5 und der S1 Ost neben der Biodiversität und dem Naturschutz auch den Erhalt des Hirtenwesens, eine der ältesten Formen der Landwirtschaft. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, auf unseren Grünflächen bestmögliche Lebensbedingungen für heimische Tiere und Pflanzen zu schaffen“, erklärt der technischer Geschäftsführer von Bonaventura Peter Pelz.

Bei der Beweidung wird, wie im Vorjahr, das sogenannte „Mob Grazing“-Prinzip verwendet, eine Weidemethode, bei der die Bodengesundheit und Artenvielfalt durch intensive Beweidung gefördert wird. Das Weidenmanagement ist besonders für regenarme Gebiete geeignet. Vier Schafhirten aus der Region versorgen die Tiere mit Wasser und schauen, dass die Paarhufer an den richtigen Stellen grasen.

Vielfältiger Nutzen

„Die extensive Beweidung schafft erweiterte Lebensräume für Insekten, Vögel und Amphibien“, erläutert Bonaventura-Nachhaltigkeitsmanagerin Michaela Waldingbrett. Das Abgrasen und die Trittspuren der Schafe schaffen Lücken auf den Weideflächen, in denen sich Kleinstlebewesen optimal ansiedeln können, ergänzt der Projektleiter von Hirtenkultur Stefan Knöpfer.

Durch die in der Wolle befindlichen Pflanzenteile und Insekten sorgen die weidenden Schafe für einen Austausch zwischen Populationen. Auch ernährungstechnisch ergänzen sich die Krainer Steinschafe und die Esel perfekt. Die Schafe bevorzugen Kräuter und Gräser. Benjamin und Toni begnügen sich mit den holzigen und strohigen Pflanzenteilen und schützen zusätzlich durch ihr wehrhaftes Gemüt die Schafherde.

Im Moment befinden sich 25 Schafe auf der Weide. In den kommenden Jahren sollen es bis zu 50 Tiere sein und das Projekt auf weitere Standorte ausgeweitet werden. Durch jede neue Schafweide könne ein Arbeitsplatz für Menschen aus der Umgebung, welche Schäfer sein wollen, geschaffen werden, erklärt Geschäftsführer der Bonaventura Services GmbH Rudolf Achter. Das Projekt wird bis Ende September 2023 durchgeführt. Die Tiere verbringen den Winter in ihrem Quartier in Tullnerfeld bis 2024, wenn das Mähen wieder startet.