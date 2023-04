Großharras bekommt ein neues Gemeindeamt

„Ich will, dass die Gemeinde ein Gemeindeamt hat, das man auch herzeigen kann“, sagt Bürgermeister Rudolf Dötzl (ÖVP): Derzeit sitzt die Gemeindeverwaltung im Mini-Gemeindamt in Zwingendorf, nachdem das frühere Gemeindeamt im Großharraser Ortszentrum schwer sanierungsbedürftig war und an eine Wohnbaugenossenschaft verkauft wurde.

Für Dötzl gibt es zwei Optionen: Das Gebäude der ehemaligen Erste Bank könnte entkernt und zu einem modernen Gemeindeamt umgebaut werden. Der Gemeinde stünden dann knapp 370 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.

Option zwei: Ein Neubau auf einer Fläche gegenüber des Feuerwehrhauses - in unmittelbarer Nähe des früheren Gemeindeamtes. Die Baufläche wäre dort knapp 810 Quadratmeter. Für ihn wäre das die sinnvollere Lösung, zumal vermutlich der Umbau des Erste Bank-Hauses auch nicht wesentlich billiger käme: „Da bleiben nur die Wände stehen und alles andere müsste ohnehin auch gemacht werden“, sagt Dötzl. Mit einem Neubau vis-à-vis des FF-Hauses könnte auch gleich eine gemeinsame Pelletsheizung für FF und Gemeinde eingebaut werden. Derzeit heizen die Florianis noch mit Öl.

„Wir haben mit einem Gemeindeamt-Neubauprojekt schon einmal 100.000 Euro versenkt“, erinnerte SPÖ-Fratkions-Chef Adolf Schmid: Damals gab es schon konkrete Pläne, die dann nach einem Bürgermeisterwechsel verworfen wurden: „Wir stehen wieder vor einem Bürgermeisterwechsel“, warnte er. Bürgermeister Rudolf Dötzl, er wird bei der Wahl 2025 nicht mehr für den Ortschef kandidieren, rang diese Bemerkung ein Lächeln ab: „Ich hoffe, dass wir 2025 schon in das neue Gemeindeamt einziehen.“

Dem Projekt Neubau stehen Schmid und seine Sozialdemokraten kritisch gegenüber: Vor Jahren wurden 1,3 Mio. Euro Projektkosten für den Gemeindeamtsneubau kalkuliert, aufgrund der aktuellen Teuerung rechnet er eher mit 1,7. Mio. für das neue Projekt: Das sei viel Steuergeld und da das Projekt sich schon seit so langer Zeit ziehe, werde es von der Bevölkerung auch mit Argusaugen beobachtet: „Da wäre es nur recht und billig, eine Volksbefragung zum Thema zu machen. Ich habe den Eindruck, dass die Bevölkerung kein neues Gemeindeamt will.“ Viele, mit denen er geredet hätte, hätten gefragt: „Brauch ma das?“ Das Geld solle eher in Zukunftsprojekte fließen, findet Schmid.

Option drei für das Gemeindeamt wäre übrigens, dass zum Ausweichquartier in Zwingendorf zwei Räume zugebaut oder gleich eine Containerlösung für mehr Platz gefunden werde - eine Lösung, der vor allem die ÖVP nichts abgewinnen konnte. „So schlecht stehen wir finanziell auch nicht da, dass wir uns den Neubau nicht leisten könnten“, sagte Dötzl, der von deutlich geringeren Baukosten ausgeht.

Ein Antrag für eine Volksbefragung zum Thema wurde von Schmid schließlich nicht gestellt, der Grundsatzbeschluss, ein neues Gemeindeamt am Grundstück vis-à-vis des FF-Hauses zu bauen, wurde schlussendlich mit neun zu sechs angenommen.

Wie geht es jetzt weiter: Das Grundstück wird vermessen, dann wird sich Dötzl von einem Architekten einen Entwurf erstellen lassen. Parallel würden Gespräche mit den Gemeindemitarbeitern und Gemeinderäte geführt, was das Gemeindeamt alles enthalten bzw. leisten können soll.

