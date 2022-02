Container-Greißler in Finanznöten: Altlasten als Hauptproblem

„Wir sind alle guten Mutes, dass das Sanierungsverfahren gut ausgehen wird“, sagt der Neubauer Markus Wegerth über dessen MoSo-Märkte das „Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung“ eröffnet wurde. Während des Verfahrens bleibt der Betrieb in den MoSo-Märkten aufrecht.

MoSo betreibt acht Selbstbedienungsmärkte in Harmannsdorf, Oberlisse, Schleinbach, Seyring, Stetten, Stillfried und Zwerndorf, in denen regionale Produkte, von der Wurst bis zum Gemüse, vom Honig bis zu Mehl und Milch, sowie heimische Tiefkühlprodukte angeboten werden. Die Kunden bedienen sich selbst und zahlen dann mit Bankomatkarte oder bar. Bis zu 6.000 Kunden wurden so monatlich in der Nahversorgung bedient. MoSo steht übrigens für die Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, rund um die Uhr.

Schulden in der Höhe von 620.000 Euro

Warum also das Sanierungsverfahren? Das Unternehmen hatte laut Kreditschutzverband von 1870 Schulden in der Höhe von 620.000 Euro angesammelt, betroffen sind rund 70 Gläubiger. „Die Schulden resultieren aus dem Lehrgeld, das man am Anfang bei so einem Unternehmen zahlen muss“, sagt Wegerth gegenüber der NÖN: „Der Ankauf der Ausstattung der Läden und bis alles läuft, fallen Kosten an, sind Investitionen notwendig.“

Nachsatz: „Wenn man die letzten Jahre hernimmt: Da stehen wir gut da.“ Die Gemeindebeiträge, die die Standortgemeinden für die Errichtung eines MoSo-Marktes beisteuern, konnten etwaige Abgänge nicht ausgleichen. Diese Altlasten belasten allerdings die Bilanz, irgendwann musste ein Schnitt und eine Entschuldung gesetzt werden.

„Es hat sich gezeigt, dass die starke Expansion in der Vergangenheit zwar eine eklatante Umsatzsteigerung bewirkt hat, aber auf der anderen Seite die Kostenseite nicht optimal angepasst und die Unternehmensstruktur erheblich belastet haben“, sagt Peter Stromberger vom KSV. 2020 und 2021 wären wegen der Corona-Pandemie zusätzlich noch Probleme mit der Warenversorgung hinzugekommen.

Lieferanten stehen hinter Wegerth

„Ich habe viele Gespräche mit Lieferanten geführt: 98 Prozent stehen hinter mir und wollen, dass ich die MoSo-Märkte fortführe, die glauben an das Konzept.“ Das zeige Wegerth, dass er mit seiner Geschäftsidee, die er seit 2016 verfolgt, am richtigen Weg sei. Angestrebt wird laut KSV eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent binnen zwei Jahren. Optimiert soll auch die Unternehmensstruktur werden: Die Standorte werden kritisch durchleuchtet, unrentable könnten geschlossen, neue aufgemacht werden.

2020 konnte Wegerth zusätzlich mit seiner Idee bei der Investoren-Show „2 Minuten, 2 Millionen“ punkten, Unternehmer Martin Rohla stieg in das Projekt „Kastl Greissler“ ein – der österreichweiten Aufrollung des MoSo-Konzeptes. „Das hat mit dem aktuellen Sanierungsverfahren überhaupt nichts zu tun, am „Kastl Greissler“ habe ich nur eine zehnprozentige Teilhaberschaft“, stellt Wegerth klar.

Das Geld, das nach dem Pitch in der PULS 4-Show geflossen ist, ging ausschließlich in den „Kastl Greissler“. „Ich hab da nie einen Euro bekommen“, sagt Markus Wegerth: „Wenn Geld auch zu MoSo geflossen wäre, dann bräuchten wir jetzt nicht das Sanierungsverfahren.“

