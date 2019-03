1,2 Mio Euro investiert die Familie Withalm in die Zukunft des Familienbetriebs am Standort Gaweinstal. Ein Standort mit Tradition, denn die Withalms sind seit 1818 im Ort aktiv. „Und nach 200 Jahren bauen wir jetzt eine neue Maschinenhalle“, sagt Elisabeth Withalm, Chefin der Kirchenmühle.

Mehl wird seit 1987 keines mehr in Gaweinstal gemahlen. Die Müllerei ist industriell geworden, vor allem seit dem Beitritt zur EU, da hätten kleine Unternehmen keine Chance. Deshalb stiegen die Withalms in den Landproduktehandel um und liefern ihre Produkte unter anderem wieder an Mühlen.

Neben diesem Handel hat das Unternehmen noch eine eigene Landwirtschaft, in der Weizen und Braugerste angebaut werden. Um die beiden Geschäftsbereiche räumlich etwas zu entflechten und Platz am Mühlengelände zu schaffen, wird jetzt die neue Maschinenhalle mit 2.600 Quadratmetern Fläche zwischen Autobahnauffahrt und Gaweinstaler West-Ausfahrt errichtet. Dort werden dann die landwirtschaftlichen Geräte untergebracht werden.

Bisher wurde dafür eine Halle am Mühlenareal genutzt. Die wird aber künftig als Lagerfläche für landwirtschaftliche Güter gebraucht. „Mühlen und Mälzereien haben heute nur noch kleine Rohstofflager. Gelagert werden die Rohstoffe bei den Händlern“, sagt Elisabeth Withalm, seit 2010 Chefin in diesem männerdominierten Metier.

„Und das, obwohl ich drei Brüder hätte“, lacht Elisabeth Withalm, „aber die hatten andere Interessen.“ Ihre Nachfolge werden übrigens wieder drei Brüder antreten können: Elisabeth Withalm hat drei Söhne. August, Julius und Oskar, die ihrer Mama, gemeinsam mit der Unterstützung der Großeltern bei der Leitung des Unternehmens helfen.

Ein Blick Richtung Zukunft: Wohin wird sich der Landbau entwickeln? „Der Biobereich wird wachsen und die Produkte werden sich hinsichtlich der immer längeren Trockenperioden spezialisieren“, glaubt die Chefin der Kirchenmühle. Künftig werde es viel mehr Obstbau und Gemüse im Weinviertel geben.

Was Elisabeth Withalm besonders wichtig ist: So wie man sich als Landproduktehändler als Partner der lokalen Bauern sieht, setzten die Withalms auch beim Bau der Halle auf lokale Unternehmer: Die Halle ist von Brantner in Laa, auf der Baustelle arbeiten Leyrer und Graf aus Bad Pirawarth und die Firma Winter aus Asparn.